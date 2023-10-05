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≡ Королевство кривых зеркал
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47687
Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 10:25
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Виталий Губарев в своей повести учит читателя, что нужно уметь взглянуть на себя со стороны. Взглянем? В СССР весь шоу-бизнес формировался в столице, городе Москве. До и после развала СССР любой подающий надежды, певец, музыкант, артист и другие, не только из России, но и других бывших республик, пытаются достичь успеха в Москве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31650
Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 10:25
#1
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Цитата:
Проведу аналогию, в нашем доме, ПКСК из 7 миллионов собираемых в год с жильцов, 800 тысяч вкладывала в дом, остальное начисляет себе зряплату. Жильцы боятся


Проводить аналогию своих соседей с артистами, которые пропагандируют войну или пропагандируют ее ужас, ну это как то слишком не туда.
Обвинил соседей, что они боятся..
Хорошо.
Они артисты допустим.
Но почему боишься ты, почему, раз поднял вопрос, снимаешь с себя ответственность, обвиняя при этом своих соседей и сравнивая их с какими то артистами?
Что это за дом такой, сколько квартир, какова цена за квадрат и тд и тп?
Как то все наигранно немного, даже нет названия того же ПКСК.
Обсуждать тогда кого, несуществующих соседей, или каких то артистов, похожих на них?

[Исправлено: 111, 05.10.2023 - 10:26]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Re: Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 11:03
#2
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Российские артисты это больше политики, по крайней мере их используют как политический инструмент, да и не конкурентны они сами по себе, пустышки, никто их не слушает в мире уж точно, как говорится "знаю его родителей, нормальные мужики" плагиат на плагиате, ни одной мелодии собственного сочинения, мерзота, но домохозяйкам рудненским нравится :lol: все эти лепсы, киркоряны, и прочая гойда, Южный централ в свое время хорошо спел, "русский рэп родом из Донбасса "
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2073
Re: Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 12:12
#3
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Цитата:
ОГПУ:

Ладно, Бог (или черт) с ними, с теми артистами.
Давайте про спорт. Который тоже "отменяют".
Что российские спортсмены тоже политики?
Как происходящую в мировом спорте мерзость охарактеризовать?
Куда посылать теперь олимпийский движ со всеми теперь уже липовыми лозунгами?
Начиная с фуфловых химических скандалов до сегодняшнего бесстыдного отрицания главных принципов спортивного движения.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Re: Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 12:34
#4
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Я думаю никто не сомневается что против России работают её противники, методы очень подлые и часто на грани фола, внешнее давление есть и оно чувствуется, просто не все оказались готовы, думали всегда будут шляться и воровать, подводят страну
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3235
Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 12:34
#5
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Цитата:
Горожанин_kst:
Куда посылать теперь олимпийский движ со всеми теперь уже липовыми лозунгами?


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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Re: Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 13:23
#6
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Россия победит, в долгую раскатает, просто одни воюют, другие воруют, бизнес на крови, кто-то "поёт и танцует" и призывает к войне, сами то не идут и дети их не идут они же богема, простые уральские и костромские пацаны вывозят на своём горбу эту ношу
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14127
Re: Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 15:25
#7
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Цитата:
Жильцы боятся даже подумать, чтобы написать заявление в полицию о хищении, зато уборщице, работающей за 300 тенге в месяц, каждый считает своим долгом ткнуть в то, как надо убираться.

Источник:


напомнило стенания российских оппозиционеров которые уехали в прибалтику или грузию и оттуда орут "вы че там в россии на митинги не выходите против путина?? трусы?? значит вы все за войну!!?? так вам и надо тогда!! а ну европа накладай на них санкции!"))))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3235
Re: Королевство кривых зеркал
Отправлено: 05.10.23 - 15:37
#8
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Цитата:
abaika95:
вы че там в россии на митинги не выходите против путина?? трусы??


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