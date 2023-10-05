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≡ Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47687
Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
Отправлено: 05.10.23 - 13:14
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Об этом «НГ» сообщил председатель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Владимир ДРАНЧУК. На днях от имени ассоциации в адрес премьер-министра и главы МСХ было направлено обращение с просьбой организовать прямой закуп фуражного зерна.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
Отправлено: 05.10.23 - 13:14
#1
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Ничего не треснет у схтп?! По 85 тысяч фураж свой хотят нагрузить, по 120 штук зерно 3 класса не сами продадим,а изъять по хорошему нужно в нз государства, деньги у них есть, им охота фураж скинуть по 85 штук, пора менять подходы к господам, хватит богов из них делать, фураж населению скиньте по 30 тысяч, 10 тонн камаз = 300000 штук, нормально будет

[Исправлено: ОГПУ, 05.10.2023 - 13:18]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
Отправлено: 05.10.23 - 13:27
#2
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Да скота столько нет в лпх, птицы тоже столько нет, сейчас крупные латифундисты зябь пашут, там такой подгон идёт как щётка, сплошным ковром, до снега деревенский скот можно пасти, а нет же зябь важнее, соломы нет, никто копнители не ставит, все в мульчу идёт ещё и зябь... короче все назло людям, НИЧЕГО не давать им пусть джипы продают, не стыдно? На трехсотке по деревне перед людьми которым корову нечем кормить и пасти негде если ты на бая не работаешь?

[Исправлено: ОГПУ, 05.10.2023 - 13:29]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет на ввоз фуражного зерна в Казахстан
Отправлено: 05.10.23 - 13:36
#3
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Есть умники в наших селениях, если зябь не пашут то и на стерне запрещают пасти общественный скот (лпх) "моя земля, моя земля " бегают как зомби, глаза вытаращат, аренда же? частную собственность ещё не ввели

[Исправлено: ОГПУ, 05.10.2023 - 13:37]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
151
Re: Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет...
Отправлено: 05.10.23 - 14:15
#4
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Столько фуража только свиноводство может проглотить но свиней нет в кз, столько нет
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2994
Re: Костанайские аграрии считают, что нужно ввести полный запрет...
Отправлено: 05.10.23 - 15:15
#5
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Нам говорили, капитализм -это конкуренция, ан нет оказывается.Недавно смотрел передачу про мебельщиков. Там тоже требуют запретить дешёвую мебель из Китая и России, а иначе поувольняем своих работников. Не можете конкурировать в этой отрасли, переводите деньги в другую. Странное дело, зарплаты в России выше,э/энергия дороже, а мебель дешевле. Может менеджмент подтянуть, технологии пересмотреть и всё получится? Да нет лучше запретить конкурентов, ведь мы местные товаропроизводители, нам и так сойдёт.
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