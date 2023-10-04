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≡ «Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47686
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 12:10
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20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО и его супруга Алиса собрались в отпуск в ОАЭ всей семьей - вместе с двумя детьми. Однако сотрудники пограничной службы отказались пропускать Вячеслава.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31649
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 10:53
#30
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Кстати на форуме нет ни одного пользователя, который бы дал арестовать свою недвижимость ради питерского незнакомца..
От слова совсем.
А сравнивать это с подачкой нищему, ну это какая то несуразица..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9562
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 13:11
#31
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Цитата:
111:
А дать кусок хлеба нищему и голодному, как ты говоришь

Ты постоянно что то путаешь, где я говорил что дал нищему и голодному кусок хлеба?
Цитата:
111:
или же арестовать ради незнакомого чужестранца свою недвижимость

Ну ты же не подарил россиянам эту квартиру,а временно поставил обременение.
Цитата:
111:
на которое ты никогда не ходил и не пойдешь..

Ну да ко мне не обращались,а так то почему бы и нет ,вопрос цены.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9562
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 13:12
#32
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Цитата:
111:
А сравнивать это с подачкой нищему, ну это какая то несуразица.

А кто сравнивает?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9562
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 13:13
#33
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Цитата:
111:
который бы дал арестовать свою недвижимость ради питерского незнакомца..

Ради денег питерского незнакомца,вот так будет правильно.
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