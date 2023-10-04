Отправлено: - 13:11

111:

А дать кусок хлеба нищему и голодному, как ты говоришь

111:

или же арестовать ради незнакомого чужестранца свою недвижимость

111:

на которое ты никогда не ходил и не пойдешь..

Цитата:Ты постоянно что то путаешь, где я говорил что дал нищему и голодному кусок хлеба?Цитата:Ну ты же не подарил россиянам эту квартиру,а временно поставил обременение.Цитата:Ну да ко мне не обращались,а так то почему бы и нет ,вопрос цены.