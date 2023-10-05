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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50182 Запрет на отлов и убийство животных привёл к новой проблемеИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50182 Стерилизация делает их спокойными.Источник:

Цитата:ба, да неужели? правда что ли? а как-то подумать о последствиях своих требований до воплощения их в жизнь в виде соответствующего закона, не? или дальше одного шага подумать уже всё - верхняя математика, теория струн и прочая астрофизика?Цитата:а также нарушает нормальное протекание химических процессов в организме. и что из этого хуже - просто сдохнуть или быть кастрированным - ещё вопрос, на который ответ мы вряд ли получим, потому что животное вам об этом не скажет. но мы вот придумали что стерилизация есть хорошо, и мы молодцы.а почему? а потому что всё это занавесь, вся эта защита животных. там никто не думает о животных, там думают только о себе и о своих сопл.. ой простите, чувствах ( а то сейчас снова заведут шарманку о 50-ти оттенках русского языка).да, кстати, вот вам объект для борцунства - рыбаки. едва ли кто-то ещё столь массово и регулярно "жестоко" обращается с бездомными животными. они сначала червяков, опарышей, мотыля на крючок насаживают, то бишь нарушают целостность внутренней среды организма. причем таким образом чтобы организм ещё был жив и шевелился. потом кидают его в воду, среду не являющуюся естественной для этих животных, по-прежнему ожидая что организм будет жив и будет шевелиться.а затем выволакивают уже на этот раз рыбу из её нормальной среды обитания опять же нанеся ей травмы. помещают её временно вновь в воду, в очень ограниченном пространстве и, зачастую, на мелководье (где вода теплее и соответственно содержание кислорода в ней ниже), что естественно затрудняет рыбе дыхание. и всё это издевательство только лишь ради удовольствия.