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Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
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