НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47686
Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
Отправлено: 05.10.23 - 10:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Деньги будут давать на покупку новых квартир у частных застройщиков, - пояснил Ерлан Спанов. - Поэтому акимам городов и районов уже сейчас необходимо готовить пул проектов и отрабатывать с частными застройщиками.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31649
Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
Отправлено: 05.10.23 - 10:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, государству стало невыгодно сдавать квартиры и потом еще после них делать ремонты?
Или собрались все арендное жилье как то отдать в частные руки, которые только и просят отдать новым хозяевам, мол они все сделают хорошо..

[Исправлено: 111, 05.10.2023 - 10:36]
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
373
Re: Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской...
Отправлено: 05.10.23 - 12:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно сделать комиссионно с привлечением специалистов, чтобы исключить различные коррупционные риски, - сказал Аксакалов.

Каких специалистов и сколько надо привлечь, чтобы купить в новом доме 500 квартир? Таких специалистов, чтобы потом комар слоновий хобот не подточил?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: ОГПУ, Андрей Скиба

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS