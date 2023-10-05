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≡ Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47684
Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
Отправлено: 05.10.23 - 10:34
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- Деньги будут давать на покупку новых квартир у частных застройщиков, - пояснил Ерлан Спанов. - Поэтому акимам городов и районов уже сейчас необходимо готовить пул проектов и отрабатывать с частными застройщиками.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
Деньги на строительство арендного жилья в Костанайской области больше не дадут. Чем их заменят?
Отправлено: 05.10.23 - 10:34
#1
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Что, государству стало невыгодно сдавать квартиры и потом еще после них делать ремонты?
Или собрались все арендное жилье как то отдать в частные руки, которые только и просят отдать новым хозяевам, мол они все сделают хорошо..

[Исправлено: 111, 05.10.2023 - 10:36]
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