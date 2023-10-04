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≡ «Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47684
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 12:10
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20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО и его супруга Алиса собрались в отпуск в ОАЭ всей семьей - вместе с двумя детьми. Однако сотрудники пограничной службы отказались пропускать Вячеслава.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 13:19
#15
Комментарий удален модератором.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1115
Re: «Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не...
Отправлено: 04.10.23 - 13:30
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1824
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 13:33
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1821
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 14:30
#18
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Прошу не отклоняться от темы. Герой этой статьи переехал в Казахстан до начала войны.
И в любом случае тема статьи - это работа госорганов Казахстана, а не мотивация жителей соседней страны для переселения в Казахстан.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 15:06
#19
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Герой этой статьи переехал в Казахстан до начала войны.

Просто нужно было тогда не вводить в заблуждение, говоря о том, что он все таки гражданин России, надо было пояснить сразу, приехал в таком то году, исходя из нынешних реалий.
Ну так думаю.
Потому что приехавших граждан России тут очень много с жительством, кстати и я сделал ВНЖ такому же приехавшему до войны россиянину.
Который сегодня у меня благополучно живет.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1821
Re: «Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не...
Отправлено: 04.10.23 - 15:19
#20
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Вот он сам говорит об этом:
- Мне пояснили, что согласно единой информационной системе "Беркут" срок моей регистрации, как иностранца, в РК истек 1 декабря 2021 года, - рассказал он «НГ». - Я предоставил сотруднику справку о временной регистрации иностранца - на бумаге, там был специальный QR-код. По ней срок регистрации был продлен до 23 октября 2022 года.

Читайте внимательней, пожалуйста.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 15:25
#21
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Читайте внимательней, пожалуйста.

Спасибо
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1824
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 04.10.23 - 19:16
#22
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Я работал с ним и его отцом.Они коренные рудничане.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
534
Re: «Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не...
Отправлено: 05.10.23 - 01:26
#23
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Цитата:
111:
Просто нужно было тогда не вводить в заблуждение, говоря о том, что он все таки гражданин России

А что нормальным людям в Казахстане до того, что он гражданин РФ или другой страны? И каковы нынешние реалии? Вы просто заранее напишите, а то мало ли, я захочу стать гражданином другой страны и вернуться после этого в Казахстан, а тут окажутся «Другие реалии». Это звучит так, как будто у нас появилась специальная (дополнительная) дискриминация по признаку гражданства или даже точнее, по дате приобретения В/ПМЖ.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
534
Re: «Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не...
Отправлено: 05.10.23 - 01:30
#24
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Вы просто заранее огласите, каких прав и свобод в Казахстане лишаются граждани других стран, а то я вчера одного американца заинтересовал возможностью есть лошадей, он приедет в гастро-тур, а тут окажутся «Новые реалии» и не дадут ему улететь как и когда он этого захочет - обидно выйдет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 10:04
#25
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Цитата:
Артем Марусич:
А что нормальным людям в Казахстане до того, что он гражданин РФ или другой страны

Что такое Нормальность?
Ты не видел, как эти "нормальные" люди клеймили позором тут на сайте, когда граждане РФ бежали от мобилизации?
Ты не видел как другие нормальные люди помогали им, в том числе и я, делая несчастным ВНЖ и арестовывая тем самым свою недвижимость?
Кстати у меня до сих пор арестованная.
Нормальным людям как раз это в первую очередь важно.
Ну а насчет, если захочешь куда то вернуться, от куда то, тут я не понял.
Откуда, куда?
Если ты живешь в ближайшей Новоселовке и вернуться хочешь допустим в Торгай, так мне какая разница с того?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9558
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 10:30
#26
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Цитата:
111:
Ты не видел как другие нормальные люди помогали им, в том числе и я, делая несчастным ВНЖ и арестовывая тем самым свою недвижимость

Вчера я то же помог людям,целой семье,они пришли голодные но я не дал им умереть с голоду продал картошку ,хлеб молоко и ещё кое какие продукты.
Я молодец напишите про меня в газете :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не пустили за границу и почему два госоргана не могут решить, кто из них виноват
Отправлено: 05.10.23 - 10:38
#27
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Цитата:
Добринцофф:
Вчера я то же помог людям,целой семье,они пришли голодные но

То есть ты ради чужестранцев арестовал свою недвижимость и бегал им делать ВНЖ в своем доме?
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