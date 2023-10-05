Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...

Отправлено: - 09:29

Ничего даур не получит, Ионенко не тот аким кто поддаётся на шантаж, хамство должно быть наказано, замашки свои подрядчик пусть по где угодно демонстрирует хоть по всему Казахстану, аким принципиально должен стоять на своём, техспецификацию нужно детально прописывать это вина специалиста и руководителя которые допустили поверхностную проработку спецификации и допустили хитровыделанного ушлого шустряка, нужно прописывать спецификации так чтобы был понятен объем работ, и искатели халявы торговали арбузами а не лезли в стройку, у меня все, ИМХО