Отправлено: - 08:50

Артем Марусич:

А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан

Цитата:О,да!Галкин же настолько значимая фигура!Именно Галкин! Ведь евреев-то в целом в РК не дискриминируют