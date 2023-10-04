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≡ Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47684
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
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Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3575
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 08:50
#30
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Цитата:
Артем Марусич:
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан


О,да!
Галкин же настолько значимая фигура!
Именно Галкин! Ведь евреев-то в целом в РК не дискриминируют
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 09:58
#31
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
это кто народ ты?

Да, я мирный народ, кто против фашиствующих пропагандистов, которые пропагандируют войну и отправляют пацанов на бессмысленную бойню.
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