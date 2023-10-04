вот 2 языка учи и гос и русскийвладеешь только одним? ну не обижайся тогда что и обслуживать тебя в магазине будут на 1 языке причем не на твоемну как у вас в канаде Правильно ,надо учить и не обижаться.
abaika95: выучил? гордость не сломалась? челюсть не вывихнулась?
Не, ниче не сломалось. Гордость вообще подскочила
Цитата:
abaika95: на казахский ума не хватило или?))
Появились вещи поважнее, которые надо было выучить, место в голове под них зарезервировал, сейчас вот на английском на курсах повышения квалификации сижу, свободное место в голове полезными и нужными знаниями заполняю
Vit: В Шымкенте на базаре решил купить арбуз. Стоит молодая девушка. Но приблизительно лет так 20. Она меня не понимает. Зовёт парня соседа по прилавку, тот по-русски понимает и очень хорошо говорит. Блин а мне так стыдно стало. вроде же живу тут а плохо по казахски говорю.
Вы там чё, обсуждали методы селекции или способы передачи запрещенных напитков внутри арбуза? дал деньги, взял арбуз, получил сдачу - вот и весь разговор
111: Тогда надо складыватьмя ежемесячно по тысяч 200 на их переводчика, ну и тысяч 800 и более на сам сайт с казахским языком..
Ну пусть самые активные бесплатно это делают. Неужели из 19 миллионов граждан не найдется ни одного, кто по настоящему любит родной язык и может помочь ради популяризации? Вот Диас, например, он все равно ближайшее время свободен, может тут на форуме волонтером-модератором побыть)) Форумчане с его помощью язык подучат. Как тебе идея?
maxsaf: Ну пусть самые активные бесплатно это делают. Неужели из 19 миллионов граждан не найдется ни одного, кто
Ну вот видишь, тебе оно надо было, спровоцировать, потом обвинить 19 миллионов, мол им не нужно ничего. Сравнил всех с каким то Диасом и ждешь отрыва. На ровном месте пытаешься перевести опять тему на ненавистный казахский и ценники.. Звучит как будто НГ уже согласилась и объявляла конкурс.. В этом вся суть торгаша, перевернуть все к своей выгоде.. Ладно, стреляй дальше, сейчас второй подопрет.. Два Торгаша это сила..
Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать