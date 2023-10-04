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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:32
#10561
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Цитата:
Vit:
Может в Канаду свалит.

Не дай Бог, пресмыкаться под янки нацистами..
Пусть у него тут будет Свой холодильник, который он будет наполнять сам, а не быть там как жвачное животное, которого кормят на убой..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:38
#10562
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Цитата:
111: Не дай Бог, пресмыкаться под янки нацистами..
Ну это я, уже так. Не принимайте близко к сердцу. Это уже ваши дело. Семейное. Он выростит, будет своё мнение. Учитывая какой ты настырный, он тоже будет настырный.
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
215
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 16:40
#10563
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Цитата:
abaika95:

вот 2 языка учи и гос и русскийвладеешь только одним? ну не обижайся тогда что и обслуживать тебя в магазине будут на 1 языке причем не на твоемну как у вас в канаде
Правильно ,надо учить и не обижаться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 18:58
#10564
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Цитата:
abaika95:
выучил? гордость не сломалась? челюсть не вывихнулась?

Не, ниче не сломалось. Гордость вообще подскочила :lol:

Цитата:
abaika95:
на казахский ума не хватило или?))

Появились вещи поважнее, которые надо было выучить, место в голове под них зарезервировал, сейчас вот на английском на курсах повышения квалификации сижу, свободное место в голове полезными и нужными знаниями заполняю ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9558
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 20:11
#10565
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Цитата:
abaika95:
ну да обижаться на детей это же так умно))

А с чего ты взял что я обижался?Там вроде как смайлик стоял,я так же посмеялся вместе с ними.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 23:12
#10566
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Цитата:
Vit: Марик и то норм. Чем этот

всё верно. так и должно быть.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 23:55
#10567
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Второе лицо после Путина, сказала, что надо сбросить ядерные или какие там бомбы на Сибирь..
Значит все таки Безумец что то готовит и изучают мнение стад., ой, народа?




Я то думал что Герои России только кровопийцы, кувалдами уничтожают русский народ, а тут хоп и сразу..
Ну неплохо там русских гонять начали..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8523
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 01:01
#10568
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Цитата:
111:

------------Где ты только все это находишь , Марик Тупелов ? И , мало того , ещё и веришь в это .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 05:15
#10569
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Цитата:
Vit:
В Шымкенте на базаре решил купить арбуз. Стоит молодая девушка. Но приблизительно лет так 20. Она меня не понимает. Зовёт парня соседа по прилавку, тот по-русски понимает и очень хорошо говорит. Блин а мне так стыдно стало. вроде же живу тут а плохо по казахски говорю.

Вы там чё, обсуждали методы селекции или способы передачи запрещенных напитков внутри арбуза? :lol: дал деньги, взял арбуз, получил сдачу - вот и весь разговор :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19810
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 05:21
#10570
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Цитата:
111:
Тогда надо складыватьмя ежемесячно по тысяч 200 на их переводчика, ну и тысяч 800 и более на сам сайт с казахским языком..

Ну пусть самые активные бесплатно это делают. Неужели из 19 миллионов граждан не найдется ни одного, кто по настоящему любит родной язык и может помочь ради популяризации? :lol:
Вот Диас, например, он все равно ближайшее время свободен, может тут на форуме волонтером-модератором побыть)) Форумчане с его помощью язык подучат. Как тебе идея? ;-)

[Исправлено: maxsaf, 05.10.2023 - 07:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.10.23 - 09:55
#10571
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Цитата:
maxsaf:
Ну пусть самые активные бесплатно это делают. Неужели из 19 миллионов граждан не найдется ни одного, кто

Ну вот видишь, тебе оно надо было, спровоцировать, потом обвинить 19 миллионов, мол им не нужно ничего.
Сравнил всех с каким то Диасом и ждешь отрыва.
На ровном месте пытаешься перевести опять тему на ненавистный казахский и ценники..
Звучит как будто НГ уже согласилась и объявляла конкурс..
В этом вся суть торгаша, перевернуть все к своей выгоде..
Ладно, стреляй дальше, сейчас второй подопрет..
Два Торгаша это сила..
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