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≡ Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47684
Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт библиотеки скандалом?
Отправлено: 05.10.23 - 09:29
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"Скандал, просто скандал", - ответил аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на просьбу корреспондента "НГ" прокомментировать ремонт в библиотеке, которая работает на государственном языке. Теперь заказчик и подрядчик обмениваются взаимными обвинениями.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
140
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 09:29
#1
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Ничего даур не получит, Ионенко не тот аким кто поддаётся на шантаж, хамство должно быть наказано, замашки свои подрядчик пусть по где угодно демонстрирует хоть по всему Казахстану, аким принципиально должен стоять на своём, техспецификацию нужно детально прописывать это вина специалиста и руководителя которые допустили поверхностную проработку спецификации и допустили хитровыделанного ушлого шустряка, нужно прописывать спецификации так чтобы был понятен объем работ, и искатели халявы торговали арбузами а не лезли в стройку, у меня все, ИМХО
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
138
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:00
#2
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А причём тут Аким? Работы что в акимате проводят?
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1329
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:38
#3
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Цитата:
устно договорились внести дополнение. Спорили и насчет витража...


Цитата:
...но они не помнят этой договоренности


Никто и не должен помнить. Даже когда ремонт в квартире делаешь, то нужно оформлять договор, прописывать стоимость и т.д. Иначе, цена в процессе начинает расти в прямой зависимости от наглости исполнителя. И на дополнительные работы не стоит жаловаться - в тендерах цены завышены минимум в 2 раза, все эти "стяжки возле туалета" и пр. с лихвой перекрываются (2 мешка ЦПС стоят 3500 тенге). Но можно было оформить дополнением к договору и посчитать стоимость.
Профайл
О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
140
Re: Выиграл за полцены - Почему аким Рудного называет ремонт...
Отправлено: 05.10.23 - 10:39
#4
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При том что аким осуществляет общее руководство, отвечает за положение дел на вверенной территории, если его подчинённые не в состоянии провести конкурс с максимальной отдачей для города, тогда их нужно менять, закон о государственных закупках позволяет провести закупки услуг с необходимым качеством, впервые слышу чтобы подрядчик сам решал что делать а что нет, зачастую по опыту прошлых лет, заказчики относятся формально к разработке технической спецификации, сметы делают как попало, курирующий заместитель акима, руководитель отдела (администратор бюджетной программы) должны контролировать ход закупок, отсекать откровенную халтуру
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