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Просто нужно было тогда не вводить в заблуждение, говоря о том, что он все таки гражданин России



Цитата:А что нормальным людям в Казахстане до того, что он гражданин РФ или другой страны? И каковы нынешние реалии? Вы просто заранее напишите, а то мало ли, я захочу стать гражданином другой страны и вернуться после этого в Казахстан, а тут окажутся «Другие реалии». Это звучит так, как будто у нас появилась специальная (дополнительная) дискриминация по признаку гражданства или даже точнее, по дате приобретения В/ПМЖ.