"Относиться к бездомным собакам и кошкам по-человечески" - Взгляд эксперта к Всемирному дню животных
Отправлено: 05.10.23 - 00:46
4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. Он был был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Читать новость
ба, да неужели? правда что ли? а как-то подумать о последствиях своих требований до воплощения их в жизнь в виде соответствующего закона, не? или дальше одного шага подумать уже всё - верхняя математика, теория струн и прочая астрофизика?
а также нарушает нормальное протекание химических процессов в организме. и что из этого хуже - просто сдохнуть или быть кастрированным - ещё вопрос, на который ответ мы вряд ли получим, потому что животное вам об этом не скажет. но мы вот придумали что стерилизация есть хорошо, и мы молодцы. а почему? а потому что всё это занавесь, вся эта защита животных. там никто не думает о животных, там думают только о себе и о своих сопл.. ой простите, чувствах ( а то сейчас снова заведут шарманку о 50-ти оттенках русского языка). да, кстати, вот вам объект для борцунства - рыбаки. едва ли кто-то ещё столь массово и регулярно "жестоко" обращается с бездомными животными. они сначала червяков, опарышей, мотыля на крючок насаживают, то бишь нарушают целостность внутренней среды организма. причем таким образом чтобы организм ещё был жив и шевелился. потом кидают его в воду, среду не являющуюся естественной для этих животных, по-прежнему ожидая что организм будет жив и будет шевелиться. а затем выволакивают уже на этот раз рыбу из её нормальной среды обитания опять же нанеся ей травмы. помещают её временно вновь в воду, в очень ограниченном пространстве и, зачастую, на мелководье (где вода теплее и соответственно содержание кислорода в ней ниже), что естественно затрудняет рыбе дыхание. и всё это издевательство только лишь ради удовольствия.
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