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Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47681
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 505
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 16:31
эти клоуны что Галкин, что ряженный как петух Киркоров и другие уже надоели. Сейчас не до них. У нас другие вопросы на повестке. Правильно что отказывают. Пусть в своем Израиле тусуется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6350
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 17:50
Мне хотелось бы чтобы страна была нейтральной ко всему,что происходит. Ну пусть Галкин поругает Путина, так в интернете ещё хлеще есть выступления. Как-то нехорошо от слов президента который в Германии собирался поддержать санкции против России и тут же угождать властям той же России запрещать ругать ее же врагам.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13332
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 18:17
Я, уже перестал этот мир понимать.. Ну приехал этот Галкин, Киркоров, кто там ещё? Слепаков. Да хай выступают. Мне до них нет дела. Людям нравятся пусть идут.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 37
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 18:29
Цитата:
abaika95:Вот автор зрит в корень, бабосики Алкину авансированы уже америкосами, надо отрабатывать
галкин же не затих а ноет значит делам вывод галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу кровь из носу выступить в ка
галкин же не затих а ноет значит делам вывод галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу кровь из носу выступить в ка
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1460
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 18:54
Цитата:
россияне как двуликий Янус, то стоя аплодировали Максиму,но как он высказал своё мнение об детоубийцах и оккупантах в воздухе переобулись.Кому он нравиться пусть смотрят
Филипповна:
Вот автор зрит в корень, бабосики Алкину авансированы уже америкосами, надо отрабатывать
Вот автор зрит в корень, бабосики Алкину авансированы уже америкосами, надо отрабатывать
россияне как двуликий Янус, то стоя аплодировали Максиму,но как он высказал своё мнение об детоубийцах и оккупантах в воздухе переобулись.Кому он нравиться пусть смотрят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1144
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 19:08
Комментарий удален модератором.
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 19:24
Организатор концертов юмориста Максима Галкина* в Казахстане, которые должны были пройти 8 и 9 октября, Алексей Пучков объявил об их отмене, новую дату выступления артиста он не назвал. «Мы приняли непростое решение: по независящим от нас причинам концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времен», — написал он в соцсетях. Пучков предложил зрителям, уже купившим билеты, сдать их обратно. Новость дополняется. * Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 215
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 21:01
Цитата:
Это правда.
abaika95:
большинство людей живет своей жизнью и не вникает в это
большинство людей живет своей жизнью и не вникает в это
Это правда.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31640
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 21:22
Цитата:
То есть если гипотетически приедет Чикатило выступать, перед нашими детьми, то тебе тоже будет пофиг?
Чикатило убил там несколько десятков.
А эти, кто отправляет на войну молодых пацанов, повинны в смерти нескольких сот тысяч человек..
И это еще не предел..
Vit:
Ну приехал этот Галкин, Киркоров, кто там ещё? Слепаков. Да хай
Ну приехал этот Галкин, Киркоров, кто там ещё? Слепаков. Да хай
То есть если гипотетически приедет Чикатило выступать, перед нашими детьми, то тебе тоже будет пофиг?
Чикатило убил там несколько десятков.
А эти, кто отправляет на войну молодых пацанов, повинны в смерти нескольких сот тысяч человек..
И это еще не предел..
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 21:38
Цитата:
....вообще статья не о крименале и войне а об отмене концертов Галкина,ты как всегда свои коммеры в помойку превращаешь.
111:
То есть если гипотетически приедет Чикатило выступать, перед нашими детьми, то тебе тоже будет пофиг? Чикатило убил там несколько десятков. А эти, кто отправляет на войну молодых пацанов, повинны в смерти нескольких сот тысяч человек.. И это еще не предел..
То есть если гипотетически приедет Чикатило выступать, перед нашими детьми, то тебе тоже будет пофиг? Чикатило убил там несколько десятков. А эти, кто отправляет на войну молодых пацанов, повинны в смерти нескольких сот тысяч человек.. И это еще не предел..
....вообще статья не о крименале и войне а об отмене концертов Галкина,ты как всегда свои коммеры в помойку превращаешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8523
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 22:24
Цитата:
----Да не обращайте внимания , пластинку на Чикатило постоянно заедает . Нового то предложить нечего .
родом из Шанхая2022:
ты как всегда свои коммеры в помойку превращаешь.
ты как всегда свои коммеры в помойку превращаешь.
----Да не обращайте внимания , пластинку на Чикатило постоянно заедает . Нового то предложить нечего .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31640
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 22:56
Цитата:
Статья именно об этом.
О причине того, почему пропагандистам из российского шоу бизнеса не особо рад мирный народ Казахстана..
родом из Шанхая2022:
вообще статья не о крименале и войне а об отмене концертов Галкина
вообще статья не о крименале и войне а об отмене концертов Галкина
Статья именно об этом.
О причине того, почему пропагандистам из российского шоу бизнеса не особо рад мирный народ Казахстана..
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 23:41
Цитата:
...это кто народ ты?
111:
особо рад мирный народ Казахстана..
особо рад мирный народ Казахстана..
...это кто народ ты?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 252
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 00:05
не понимаю. как бы я ни относился к путину и токаеву, они так или иначе президенты стран. на них лежит огромная ответственность и соответственно им надлежит обладать соответствующим характером чтобы справляться с этим грузом.
почему при всё этом им не пофигу что там вещает какой-то галкин или не очень галкин, кто там ещё порывался выступить у нас? да пусть народ развлекается как хочет лишь бы жрать не просил. или всё-таки "сорос (бил гейтс, комитет 300, золотой миллиард, подставить нужное) головного мозга" прямо настолько не зависит от рода деятельности человека?
на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.
я к тому, что никакого тлетворного, да вообще какого либо влияния ни один, ни вторые, ни все прочие на умы населения страны в целом не окажут.
что, вот эта вот возня с разрешением концерта-отменой концерта, петицией за выступление-петицией против выступления является источником осмысленности жизни?
[Исправлено: Карачун, 05.10.2023 - 00:51]
почему при всё этом им не пофигу что там вещает какой-то галкин или не очень галкин, кто там ещё порывался выступить у нас? да пусть народ развлекается как хочет лишь бы жрать не просил. или всё-таки "сорос (бил гейтс, комитет 300, золотой миллиард, подставить нужное) головного мозга" прямо настолько не зависит от рода деятельности человека?
на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.
я к тому, что никакого тлетворного, да вообще какого либо влияния ни один, ни вторые, ни все прочие на умы населения страны в целом не окажут.
что, вот эта вот возня с разрешением концерта-отменой концерта, петицией за выступление-петицией против выступления является источником осмысленности жизни?
[Исправлено: Карачун, 05.10.2023 - 00:51]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 534
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 01:54
Цитата:
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций? А что если и другие страны, поддержат Израиль и перестанут продавать нам к примеру анестезию, скажут «Пусть своей собственной пользуются»? Мы перейдем на собственную? Какая там у нас есть? Оглушение ударом полена по голове?
С автором не согласен, «Вилка» только в головах гос служащих, а по факту отличная прямая дорога с движением в одну сторону, со всеми знаками, разметкой, только мы зачем то стоим поперек.
рихард:
эти клоуны что Галкин, что ряженный как петух Киркоров и другие уже надоели. Сейчас не до них. У нас другие вопросы на повестке. Правильно что отказывают. Пусть в своем Израиле тусуется
эти клоуны что Галкин, что ряженный как петух Киркоров и другие уже надоели. Сейчас не до них. У нас другие вопросы на повестке. Правильно что отказывают. Пусть в своем Израиле тусуется
А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций? А что если и другие страны, поддержат Израиль и перестанут продавать нам к примеру анестезию, скажут «Пусть своей собственной пользуются»? Мы перейдем на собственную? Какая там у нас есть? Оглушение ударом полена по голове?
С автором не согласен, «Вилка» только в головах гос служащих, а по факту отличная прямая дорога с движением в одну сторону, со всеми знаками, разметкой, только мы зачем то стоим поперек.
-
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