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≡ Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47681
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
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Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
505
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 16:31
#15
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эти клоуны что Галкин, что ряженный как петух Киркоров и другие уже надоели. Сейчас не до них. У нас другие вопросы на повестке. Правильно что отказывают. Пусть в своем Израиле тусуется
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6350
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 17:50
#16
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Мне хотелось бы чтобы страна была нейтральной ко всему,что происходит. Ну пусть Галкин поругает Путина, так в интернете ещё хлеще есть выступления. Как-то нехорошо от слов президента который в Германии собирался поддержать санкции против России и тут же угождать властям той же России запрещать ругать ее же врагам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13332
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 18:17
#17
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Я, уже перестал этот мир понимать.. Ну приехал этот Галкин, Киркоров, кто там ещё? Слепаков. Да хай выступают. Мне до них нет дела. Людям нравятся пусть идут.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
37
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 18:29
#18
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Цитата:
abaika95:
галкин же не затих а ноет значит делам вывод галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу кровь из носу выступить в ка
Вот автор зрит в корень, бабосики Алкину авансированы уже америкосами, надо отрабатывать
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1460
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 18:54
#19
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Цитата:
Филипповна:
Вот автор зрит в корень, бабосики Алкину авансированы уже америкосами, надо отрабатывать

россияне как двуликий Янус, то стоя аплодировали Максиму,но как он высказал своё мнение об детоубийцах и оккупантах в воздухе переобулись.Кому он нравиться пусть смотрят
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1144
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 19:08
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
550
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 19:24
#21
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Организатор концертов юмориста Максима Галкина* в Казахстане, которые должны были пройти 8 и 9 октября, Алексей Пучков объявил об их отмене, новую дату выступления артиста он не назвал. «Мы приняли непростое решение: по независящим от нас причинам концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времен», — написал он в соцсетях. Пучков предложил зрителям, уже купившим билеты, сдать их обратно. Новость дополняется. * Физлицо, выполняющее функции иностранного агента
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
215
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 21:01
#22
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Цитата:
abaika95:
большинство людей живет своей жизнью и не вникает в это

Это правда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31640
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 21:22
#23
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Цитата:
Vit:
Ну приехал этот Галкин, Киркоров, кто там ещё? Слепаков. Да хай

То есть если гипотетически приедет Чикатило выступать, перед нашими детьми, то тебе тоже будет пофиг?
Чикатило убил там несколько десятков.
А эти, кто отправляет на войну молодых пацанов, повинны в смерти нескольких сот тысяч человек..
И это еще не предел..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
550
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 21:38
#24
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Цитата:
111:
То есть если гипотетически приедет Чикатило выступать, перед нашими детьми, то тебе тоже будет пофиг? Чикатило убил там несколько десятков. А эти, кто отправляет на войну молодых пацанов, повинны в смерти нескольких сот тысяч человек.. И это еще не предел..


....вообще статья не о крименале и войне а об отмене концертов Галкина,ты как всегда свои коммеры в помойку превращаешь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8523
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 22:24
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты как всегда свои коммеры в помойку превращаешь.

----Да не обращайте внимания , пластинку на Чикатило постоянно заедает . Нового то предложить нечего .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31640
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 22:56
#26
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вообще статья не о крименале и войне а об отмене концертов Галкина

Статья именно об этом.
О причине того, почему пропагандистам из российского шоу бизнеса не особо рад мирный народ Казахстана..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
550
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 04.10.23 - 23:41
#27
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Цитата:
111:
особо рад мирный народ Казахстана..

...это кто народ ты?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
252
Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 05.10.23 - 00:05
#28
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не понимаю. как бы я ни относился к путину и токаеву, они так или иначе президенты стран. на них лежит огромная ответственность и соответственно им надлежит обладать соответствующим характером чтобы справляться с этим грузом.
почему при всё этом им не пофигу что там вещает какой-то галкин или не очень галкин, кто там ещё порывался выступить у нас? да пусть народ развлекается как хочет лишь бы жрать не просил. или всё-таки "сорос (бил гейтс, комитет 300, золотой миллиард, подставить нужное) головного мозга" прямо настолько не зависит от рода деятельности человека?
на того галкина пойдёт только его аудитория, а она есть, она существует вне зависимости от того пройдёт концерт или нет. то же самое и с камызяками.
я к тому, что никакого тлетворного, да вообще какого либо влияния ни один, ни вторые, ни все прочие на умы населения страны в целом не окажут.
что, вот эта вот возня с разрешением концерта-отменой концерта, петицией за выступление-петицией против выступления является источником осмысленности жизни?

[Исправлено: Карачун, 05.10.2023 - 00:51]
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
534
Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...
Отправлено: 05.10.23 - 01:54
#29
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Цитата:
рихард:
эти клоуны что Галкин, что ряженный как петух Киркоров и другие уже надоели. Сейчас не до них. У нас другие вопросы на повестке. Правильно что отказывают. Пусть в своем Израиле тусуется

А если израильские власти обидятся на то, что мы не пускаем их граждан? В ответ лишат нас своего медицинского оборудования для реанимаций? А что если и другие страны, поддержат Израиль и перестанут продавать нам к примеру анестезию, скажут «Пусть своей собственной пользуются»? Мы перейдем на собственную? Какая там у нас есть? Оглушение ударом полена по голове?

С автором не согласен, «Вилка» только в головах гос служащих, а по факту отличная прямая дорога с движением в одну сторону, со всеми знаками, разметкой, только мы зачем то стоим поперек.
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