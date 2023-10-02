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Лежачие POLICE
Лежачие POLICE
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47680
Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 01:06
А вот еще, друзья. Напомнили мне про лежачие полицейские. Почему нет, разметки, знаков на стандартных расстояниях. Кто дал им разрешения? Помню давно Ильяс с НГ даже репортаж делали и по стандартам размера, высоты, ширины, по скорости. А воз и ныне там. А то и увяз.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 371
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 01:06
Напишите в личку свой е-мейл, вышлю готовое заявление, необходимо только взять трёхметровый уровень, изготовить подпорки по 6,5 см. Также на уровень прикрепите метр.
Суть прибора такова: ставите на искусственную неровность, если нет уровня, то лежачий полицейский выше стандарта. Ширина варьируется от ограничения: на 20 км/ч - 1 метр, 30 км/ч - 1,5 метра, 40 км/ч - 2 метра.
Знаки предупреждения: перед неровностью 1.16.1 искусственная неровность и 3.24 ограничение максимальной скорости.
На самой неровности разметка 1.25. Отсутствие тоже нарушение.
Всё сфотографируйте с привязкой к местности, на заднем плане - дом, магазин с адресом.
Когда всё перимериете и зафиксируете, готовим заявление в прокуратуру.
Суть прибора такова: ставите на искусственную неровность, если нет уровня, то лежачий полицейский выше стандарта. Ширина варьируется от ограничения: на 20 км/ч - 1 метр, 30 км/ч - 1,5 метра, 40 км/ч - 2 метра.
Знаки предупреждения: перед неровностью 1.16.1 искусственная неровность и 3.24 ограничение максимальной скорости.
На самой неровности разметка 1.25. Отсутствие тоже нарушение.
Всё сфотографируйте с привязкой к местности, на заднем плане - дом, магазин с адресом.
Когда всё перимериете и зафиксируете, готовим заявление в прокуратуру.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13329
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 09:08
Эти все лежащие, деньги на ветер. Обратите внимание , все эти пластики со временем приходят в не годность. А сколько денег потратитли. На установку? Я в Европе таких не встречал! Почему наши эту тему замутили, не понятно.
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 36
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 09:22
При написание статьи название нужно писать правильно "Искусственная дорожная неровность", раз это публичное мнение. Хоть в разделе народные новости.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 630
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 10:13
Цитата:
Вот тут они нужны ! За дорогой - детский сад. Мам с детьми на руках не всегда пропускают, хотя там и переход сделали, и зЁбру нарисовали, а толку мало.
Гоголя между 60-62?
Вот тут они нужны ! За дорогой - детский сад. Мам с детьми на руках не всегда пропускают, хотя там и переход сделали, и зЁбру нарисовали, а толку мало.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 138
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 10:56
Ставить как можно больше, как получится, лишь бы было, пусть бьются драндулеты, скотское поведение на трассе вошло в моду, неадекватов только так и учить, в Европе так массово не ставят такие приспособления потому что народ давно воспитали, нам далеко еще
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2991
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 17:41
Цитата:
Вот , вот, а ещё противотанковые ежи по проспекту Абая. Ведь летают, как сумасшедшие. Кстати если почитать историческую беллетристику. То часто упоминается, как верхом или на тройке удалой, или на худой конец в карете раздавили пару тройку пешеходов. Честно задолбали ограничители,бетонные блоки, трубы, что нибудь вкопают обязательно И везде рассказывают, что в каком то мохнатом году здесь сбили ребёнка насмерть. Даже если это правда виновный давно понёс наказание , остальные причём? Давайте по принципу коллективной ответственности за преступления Чикатило расстреляем тогда весь мужской род
ОГПУ:
Ставить как можно больше,
Ставить как можно больше,
Вот , вот, а ещё противотанковые ежи по проспекту Абая. Ведь летают, как сумасшедшие. Кстати если почитать историческую беллетристику. То часто упоминается, как верхом или на тройке удалой, или на худой конец в карете раздавили пару тройку пешеходов. Честно задолбали ограничители,бетонные блоки, трубы, что нибудь вкопают обязательно И везде рассказывают, что в каком то мохнатом году здесь сбили ребёнка насмерть. Даже если это правда виновный давно понёс наказание , остальные причём? Давайте по принципу коллективной ответственности за преступления Чикатило расстреляем тогда весь мужской род
Лежачие POLICE
Отправлено: 04.10.23 - 19:27
Комментарий проходит проверку.
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 04.10.23 - 19:32
Saba, мое уважение. Спасибо за поддержку. Да, водитель управляет средством повышенной опасности. Но это не избавляет пешеходов от ответственности. Большинство напоминает баранов, следующих по тропе, даже если знаков давно нет. Ещё в наушниках, ещё не думающих убедиться что их видят.
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 04.10.23 - 19:33
Пешеход помни, умирая на пешеходном переходе, не убедившись в безопасности ты БЫЛ прав.
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