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≡ Лежачие POLICE
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47680
Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 01:06
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А вот еще, друзья. Напомнили мне про лежачие полицейские. Почему нет, разметки, знаков на стандартных расстояниях. Кто дал им разрешения? Помню давно Ильяс с НГ даже репортаж делали и по стандартам размера, высоты, ширины, по скорости. А воз и ныне там. А то и увяз.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
371
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 01:06
#1
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Напишите в личку свой е-мейл, вышлю готовое заявление, необходимо только взять трёхметровый уровень, изготовить подпорки по 6,5 см. Также на уровень прикрепите метр.

Суть прибора такова: ставите на искусственную неровность, если нет уровня, то лежачий полицейский выше стандарта. Ширина варьируется от ограничения: на 20 км/ч - 1 метр, 30 км/ч - 1,5 метра, 40 км/ч - 2 метра.

Знаки предупреждения: перед неровностью 1.16.1 искусственная неровность и 3.24 ограничение максимальной скорости.
На самой неровности разметка 1.25. Отсутствие тоже нарушение.

Всё сфотографируйте с привязкой к местности, на заднем плане - дом, магазин с адресом.

Когда всё перимериете и зафиксируете, готовим заявление в прокуратуру.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13329
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 09:08
#2
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Эти все лежащие, деньги на ветер. Обратите внимание , все эти пластики со временем приходят в не годность. А сколько денег потратитли. На установку? Я в Европе таких не встречал! Почему наши эту тему замутили, не понятно.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
36
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 09:22
#3
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При написание статьи название нужно писать правильно "Искусственная дорожная неровность", раз это публичное мнение. Хоть в разделе народные новости.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
630
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 10:13
#4
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Цитата:
Гоголя между 60-62?

Вот тут они нужны ! За дорогой - детский сад. Мам с детьми на руках не всегда пропускают, хотя там и переход сделали, и зЁбру нарисовали, а толку мало.
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
138
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 10:56
#5
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Ставить как можно больше, как получится, лишь бы было, пусть бьются драндулеты, скотское поведение на трассе вошло в моду, неадекватов только так и учить, в Европе так массово не ставят такие приспособления потому что народ давно воспитали, нам далеко еще
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2991
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 02.10.23 - 17:41
#6
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Цитата:
ОГПУ:
Ставить как можно больше,

Вот , вот, а ещё противотанковые ежи по проспекту Абая. Ведь летают, как сумасшедшие. Кстати если почитать историческую беллетристику. То часто упоминается, как верхом или на тройке удалой, или на худой конец в карете раздавили пару тройку пешеходов. Честно задолбали ограничители,бетонные блоки, трубы, что нибудь вкопают обязательно И везде рассказывают, что в каком то мохнатом году здесь сбили ребёнка насмерть. Даже если это правда виновный давно понёс наказание , остальные причём? Давайте по принципу коллективной ответственности за преступления Чикатило расстреляем тогда весь мужской род
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
82
Лежачие POLICE
Отправлено: 04.10.23 - 19:27
#7
Комментарий проходит проверку.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
82
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 04.10.23 - 19:32
#8
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Saba, мое уважение. Спасибо за поддержку. Да, водитель управляет средством повышенной опасности. Но это не избавляет пешеходов от ответственности. Большинство напоминает баранов, следующих по тропе, даже если знаков давно нет. Ещё в наушниках, ещё не думающих убедиться что их видят.
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Maks2507
§ Maks2507
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
82
Re: Лежачие POLICE
Отправлено: 04.10.23 - 19:33
#9
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Пешеход помни, умирая на пешеходном переходе, не убедившись в безопасности ты БЫЛ прав.
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