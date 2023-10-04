Отправлено: - 18:29

abaika95:

галкин же не затих а ноет значит делам вывод галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу кровь из носу выступить в ка

Цитата:Вот автор зрит в корень, бабосики Алкину авансированы уже америкосами, надо отрабатывать