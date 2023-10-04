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≡ Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке украденные у нее деньги - такое решение принял суд Астаны
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47680
Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке украденные у нее деньги - такое решение принял суд Астаны
Отправлено: 04.10.23 - 15:19
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Апелляционная коллегия по гражданским делам суда Астаны фактически поддержала участников мошеннического акта. Чем были мотивированы судьи, они не объяснили, ограничившись лишь чтением своего решения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13329
Re: Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке...
Отправлено: 04.10.23 - 15:19
#1
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Уже задолбали эти жертвы мошенников. Хаты продают, кредиты берут что б отдать деньги не понятно кому. Пускай вон на базаре сидят с протянутой рукой. Сами виноваты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13329
Re: Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке...
Отправлено: 04.10.23 - 16:07
#2
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Цитата:
Но воз и ныне там: неустановленное иностранное лицо продолжает обманывать казахстанских стариков и молодежь.

Обясните мне. Как? Звонит тебе постороний человек, приседает на уши. И говорит перечисли лям . Я не понимаю .
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
168
Re: Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке...
Отправлено: 04.10.23 - 16:41
#3
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Тем временем костанайские полицейские приостановили следствие по уголовному делу обманутой пенсионерки в связи с тем, что не могут установить виновное лицо.
когда коллекцию часов у начальника ДВД украли) быстро нашли виновных,а тут ...
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6350
Re: Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке...
Отправлено: 04.10.23 - 16:48
#4
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Я поставил запрет на егове на получение кредитов, так на приложении каспи голд автоматом удалилась графа о получении кредита, осталась только рассрочка, чему очень рад, хоть спать буду спокойно. Как-то здесь же давно какие-то жулики сняли без моего ведома две тысячи, оказывается интернет оплату надо тоже держать закрытой...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13329
Re: Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке...
Отправлено: 04.10.23 - 17:57
#5
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Цитата:
сайлау курманов:

Не пойму. Как можно без личного согласия снять у вас денги. Смотрю на лица этих женщин. . Они тоже с таким выражениям кредиты брали свои сбережения отдавали. Почему они тогда не обратились к сотрудникам за мутные переводы. Бред какой-то . Не могу понять. Ситуация. Тебе звонит некий тип. Говорит мама, папа, сын, подруга в какой-то там проблеме. Блин ну есть же номера знакомых, родствеников которые могут подтвердить. Как можно продать хату, кредит взять. На это же нужно время . Причём не день. Я уже думаю что они сами мошенники. Нелепость какая то.
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