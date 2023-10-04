Re: Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы...

Отправлено: - 17:50

Мне хотелось бы чтобы страна была нейтральной ко всему,что происходит. Ну пусть Галкин поругает Путина, так в интернете ещё хлеще есть выступления. Как-то нехорошо от слов президента который в Германии собирался поддержать санкции против России и тут же угождать властям той же России запрещать ругать ее же врагам.