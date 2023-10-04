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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50171 Галкин — слишком заметный артист, чтобы просто так его «прокинуть»Источник:

Цитата:чето я запамятовал а когда галкин стал заметным артистом чтобы его прокидывать?третьесортный юморист пошиба яна арлазорованичем не примечательный последние лет 10 вообще скатывался по рейтингам на первом каналечем он заметен то? тем что путина критикует? так его какая собака только не критикует сейчас даже панин и что они сразу в стане заметных автоматически? нетпросто автору НГ Половинко очень хочется чтобы те кто критикует путина считались все знаменитыми и заметными когда как на деле там таких же сбитых летчиков хватает как и в стане путинистовбольшинству же населения наааас...начхать с высокой колокольни и на галкина, и на мусагалиева, и на путина и на этот форумвся борьба ведеться в узком кружке радикалов фанатиковпричем все это в фейсбуке и напоминает это батлы на нашем форуме где 3 поуеховших и 2 местных спорят за русский язык, но никому в голову не придет ссылаться на форум нг как на широкую общественную дискуссию потому что ее нет а либеральные авторы постояно зачем то ссылаются на бложики в фейсбуке как на нечто влиятельное и решающее в обществе)))напомню всем нассс...начхать что вы там пишите, всем начхать что вы там думаетебольшинство людей живет своей жизнью и не вникает в это