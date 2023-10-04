Этот Казахстан сломался - Власти страны делают всё, чтобы сорвать концерты Максима Галкина. Причем здесь Костанай?
Отправлено: 04.10.23 - 12:22
Кажется, одна из причин - приезд Владимира Путина осенью в Казахстан. В Костанае в ноябре состоится ежегодный Форум приграничного сотрудничества двух стран, и российский президент может стать одним из главных его действующих лиц. Читать новость
Как этот Алкин о себе возомнил - Казахстан его, якобы, испугался ! Прямо ничего личного ? Получается как в США: ограбил негр маркет, а чуть его полиция тронет, сразу крик - расисты чёрных бьют. Так и с Максимом - не может себе представить, что именно его личные кривляния надоели, а политика тут не при чём. И вот ещё что - ну не хотят тебя пускать, так ты плюнь, обидься и поедь туда, где примут с дорогой душой, в чём проблемы-то ?
Ну как вижу со своей колокольни. Т.к. мнение по событиям в народе разделилось, в администрациях всех уровнях сложилось мысль "лучше ну его нафиг, чем фиг его знает". Запретить и тех и этих, а то еще фанаты начнут замес, а за это уже чиновникам и прилетит от руководства (недосмотрели, допустили и пр). И если отмена артистов с одной стороны проходит относительно тихо, то отмена с другой стороны что-то аж до СМИ городского уровня докатилось.... А это не есть гуд...., т.к. возможно это элемент воздействия одной из сторон уже на "политику" у нас.
чето я запамятовал а когда галкин стал заметным артистом чтобы его прокидывать? третьесортный юморист пошиба яна арлазорова ничем не примечательный последние лет 10 вообще скатывался по рейтингам на первом канале чем он заметен то? тем что путина критикует? так его какая собака только не критикует сейчас даже панин и что они сразу в стане заметных автоматически? нет просто автору НГ Половинко очень хочется чтобы те кто критикует путина считались все знаменитыми и заметными когда как на деле там таких же сбитых летчиков хватает как и в стане путинистов
большинству же населения наааас...начхать с высокой колокольни и на галкина, и на мусагалиева, и на путина и на этот форум вся борьба ведеться в узком кружке радикалов фанатиков причем все это в фейсбуке и напоминает это батлы на нашем форуме где 3 поуеховших и 2 местных спорят за русский язык, но никому в голову не придет ссылаться на форум нг как на широкую общественную дискуссию потому что ее нет а либеральные авторы постояно зачем то ссылаются на бложики в фейсбуке как на нечто влиятельное и решающее в обществе)))
напомню всем нассс...начхать что вы там пишите, всем начхать что вы там думаете большинство людей живет своей жизнью и не вникает в это
ой вот эти пошлые угрозы уровня Фёдорова или кеосояна)) правильно говорят в россии что либерал что зетник одного поля ягоды любят доносы и угрозы всем подряд если кто то не согласен с их мнением и решением
казахстанской власти тоже накакать что там думают либералы российские сидящие в прагах отменили камызяк отменили галкина по мне объективно если нейтралитет то нейтралитет во всем камызяки проглотили и затихли галкин же не затих а ноет значит делам вывод галкин агент американских спецслужб которому поставили задачу кровь из носу выступить в казахстане перед форумом в костанае это и автор прямым текстом пишет путин везет нам заводы из россии уводя их из под санкций, казахстану не выгодно сейчас пускать каких то галкиных когда на горизонте сияют барышы
Для полноты картины надо отменить визит Путина. Его приезд в Казахстан неоднозначное событие. Для меня это человек, при котором отношения Украины и России скатились до войны, где сотни тысяч убитыми, а миллионы детей потеряли дом и родителей. Плюс он регулярно злоупотребляет властью, устраняет людей незаконными способами, перевыбирает себя. Еще это международный преступник, который проходит по делу Боинга MH-17. Галкин или Камызяки на его фоне просто дети с ангельскими лицами.
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