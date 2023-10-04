Отправлено: - 17:57

сайлау курманов:



Цитата:Не пойму. Как можно без личного согласия снять у вас денги. Смотрю на лица этих женщин. . Они тоже с таким выражениям кредиты брали свои сбережения отдавали. Почему они тогда не обратились к сотрудникам за мутные переводы. Бред какой-то . Не могу понять. Ситуация. Тебе звонит некий тип. Говорит мама, папа, сын, подруга в какой-то там проблеме. Блин ну есть же номера знакомых, родствеников которые могут подтвердить. Как можно продать хату, кредит взять. На это же нужно время . Причём не день. Я уже думаю что они сами мошенники. Нелепость какая то.