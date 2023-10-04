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Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке украденные у нее деньги - такое решение принял суд Астаны
Дропперы не будут выплачивать костанайской пенсионерке украденные у нее деньги - такое решение принял суд Астаны
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