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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:02
#10546
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Цитата:
111:
Не помню, где Россию хаял, напомни.

---Ищи сам ,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:03
#10547
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Цитата:
111:
Три кассирши порой все славянки.

----А тебе так важно это ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13328
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:03
#10548
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Цитата:
111:
Это как Аркадий Денисов, приехал в Алматы на самит. Да его встретили, обогрели, накормили. Потом он статью написал про то как оказывается все разговаривают на русском языке. А он вышел за забор? Из этого комфорта. А я вот и бываю и за забором и внутри, и в офисах и с директорами разговаривают и с грузчиками. Так что что б жить нужно учить. Я не говорю что капец как критично ситуация. Но нужно быть в теме, в тонусе. Уметь
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:04
#10549
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Марик слинял , аргументов нет . Чел не верит даже Конституции Татарстана
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:09
#10550
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Цитата:
Гога:
Ищи сам ,

На нет и суда нет..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:09
#10551
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Красиво сказал !!!!!!******КГСПС«Мы - жертвы информационных систем!» - Как рудничанина не...Отправлено: 04.10.23 - 10:14#13 Цитата:111:Марат Тупелов, никто никуда не возвращался, ЖИВЁТ ОН ЗДЕСЬ. :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:10
#10552
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Цитата:
Vit:
Так что что б жить нужно учить. Я не

Да, кто тут останется, само собой




Дело за ними
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:11
#10553
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Заметь, ему хлопают и русские и казахи и уйгуры и татары..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:12
#10554
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Цитата:
Гога:
Марик слинял ,

Куда?
Я должен не комментировать другие темы, а сидеть и отвечать на твои тупые вопросы?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13328
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:16
#10555
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Цитата:
111:
Ну молодец. Амира учи. Он твой наследник, ему тут жить. Хотя не факт. Может в Канаду свалит. Пару хат продаст.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:19
#10556
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Цитата:
111:
тупые вопросы

---Так как насчёт отказа от кремлевской колбасы и риса ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:20
#10557
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Цитата:
111:
твои тупые вопросы

---Не тупее твоих комментов :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:23
#10558
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Цитата:
111:

----Тебе про госязык Татарстана - а ответ -про ценники . Полное соответствие новой фамилии :lol: 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:28
#10559
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 15:30
#10560
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Цитата:
Гога:
Так как насчёт отказа от кремлевской колбасы и

А кто говорил, что кто то от чего то должен отказаться?
Даже СССР продавал Ойропе нефть и газ, будучи в состоянии холодной войны..
И Украина и Россия сегодня делают то же самое..
А я что, воюю тут с русскими?
Убиваю свою кухарку и детей?

[Исправлено: 111, 04.10.2023 - 15:30]
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