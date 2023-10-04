Это как Аркадий Денисов, приехал в Алматы на самит. Да его встретили, обогрели, накормили. Потом он статью написал про то как оказывается все разговаривают на русском языке. А он вышел за забор? Из этого комфорта. А я вот и бываю и за забором и внутри, и в офисах и с директорами разговаривают и с грузчиками. Так что что б жить нужно учить. Я не говорю что капец как критично ситуация. Но нужно быть в теме, в тонусе. Уметь
Гога: Так как насчёт отказа от кремлевской колбасы и
А кто говорил, что кто то от чего то должен отказаться? Даже СССР продавал Ойропе нефть и газ, будучи в состоянии холодной войны.. И Украина и Россия сегодня делают то же самое.. А я что, воюю тут с русскими? Убиваю свою кухарку и детей?
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать