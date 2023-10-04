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25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что будет с их жителями?
25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что будет с их жителями?
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