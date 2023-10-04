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≡ 25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что будет с их жителями?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47680
25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что будет с их жителями?
Отправлено: 04.10.23 - 13:21
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Причина - в них уже несколько лет проживают меньше 50 человек. Об этом сегодня, 4 октября, на сессии областного маслихата сообщила заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области Альфия МУСАБАЕВА.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Re: 25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что...
Отправлено: 04.10.23 - 13:21
#1
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Re: 25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что...
Отправлено: 04.10.23 - 14:02
#2
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Цитата:
Если в селе за 3 года живет меньше 50 человек, тем более, если число жителей сокращается, то мы обязаны присоеденить это село к другому населенному пункту


Это как, вместе с домами что ли?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8521
Re: 25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что...
Отправлено: 04.10.23 - 14:38
#3
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Цитата:
111:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31626
Re: 25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что...
Отправлено: 04.10.23 - 15:28
#4
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Если наш акимат хочет до конца уничтожить эти деревни, то хотя бы дайте им льготную под 0 процентов ипотеку, на 40 лет, в тех ЖК, которые собрались вокруг строить..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1328
Re: 25 сел в шести районах упразднят в Костанайской области. Что...
Отправлено: 04.10.23 - 17:19
#5
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Цитата:
111:
Это как, вместе с домами что ли?


Ага. Просто отнесут их к соседнему более крупному селу, чтобы выполнить нормы по обеспечению ФАПами, школами и пр. (не строить это всё). Не понятно почему сразу не к городу их отнести или вообще к Астане :lol:
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