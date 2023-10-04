Отправлено: - 15:06

Тимур Гафуров:

Герой этой статьи переехал в Казахстан до начала войны.

Цитата:Просто нужно было тогда не вводить в заблуждение, говоря о том, что он все таки гражданин России, надо было пояснить сразу, приехал в таком то году, исходя из нынешних реалий.Ну так думаю.Потому что приехавших граждан России тут очень много с жительством, кстати и я сделал ВНЖ такому же приехавшему до войны россиянину.Который сегодня у меня благополучно живет.