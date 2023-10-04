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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 12:31
#10501
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Цитата:
Добринцофф:
Вопрос

Вопрос в том, что вы ноете о плохом казахском языке и от казахских якобы нацистах, пересылая один и тот же баян с ютуба вот уже несколько лет и восхищаясь этим баяном.
Хотя никто не видел из вас это, но вам же нравится провоцировать..
Потому и сказал, говорите о плохих казахах сами меж собой, меня трогать не надо на эту тему.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19805
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 12:35
#10502
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Цитата:
111:
пересылая один и тот же баян с ютуба

Где баян? Там все свежак ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:27
#10503
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:35
#10504
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Да что же это такое?



Герой России не по званию, сжег вчера заживо двух русских женщин..
У героев России убивать русских, детей и женщин, соревнование какое то что ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:44
#10505
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Герои России, не по званию
Краснодар, убили сразу двоих русских..
Блин, что там творится вообще?


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:45
#10506
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Цитата:
Добринцофф:
У меня во дворе дети казахи бегали и кричали дяденька посчитай ещё по казахски до 10 видать с моим акцентом очень смешно было.

ну да обижаться на детей это же так умно))
интересно когда таджики в россии говорят с ужаснейшим русским акцентом русские дети в ответ указывают им на лексические ошибки, проводят консультации и вообще хлопают по спине приговаривая "ниче ниче дядя еще чучуть и научишься" или просто ржут в ответ передразнивая "шебельме ушульме начяльника!" насмотревшись "нашей раши"?

представлю казахский юмористический сериал
где два русских мужика говорят на ломанном казахском где то на стройке в алмате а их начальник казах постоянно их шиздит и орет за то что не понимает что они ему там говорят,причем русских отыгрывали бы украинский и латышский актеры.....

уровень бахерда какой бы был у россиян?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:48
#10507
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Цитата:
Анатолий:
Что за газета такая которая запрещает общаться на государственном языке.?

по сути антиконституционное решение у редакции нг банить комментарии на государственном языке страны где это сми вещает
насколько помню в законе вроде нигде не прописано что можно ущемлять в правах комментирующих
в казахоязычных сми вроде нет запрета на комментарии на русском, просто на них там никто не ответит и все
кто там по толкованию закона о сми в курсе? кто разъяснит?)))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:50
#10508
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Цитата:
111:
Краснодар, убили сразу двоих русских..

---Новость от 04.05.2023
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 13:54
#10509
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Цитата:
Гога:
Новость от 04.05.2023

А что, значит все, забыли, ну убили и убили, они же патриоты России, сделали выходит правильно?
Если новость майская, или те мирные люди перестали быть русскими?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13318
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 14:04
#10510
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Цитата:
abaika95:
Чисто по казахски писать, так мы не к чему не прийдем. Форум засохнет. А вот в предложения вставлять одно слово я только за. Так мы быстрей научимся. Благодаря форуму.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 14:07
#10511
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Цитата:
maxsaf:
Я свободно говорю на английском.

выучил? гордость не сломалась? челюсть не вывихнулась? на казахский ума не хватило или?)))Цитата:
maxsaf:
Это те, кто казахский обязан знать, но не учит, а вы на это глаза закрываете.

на него были жалобы что он не мог обслужить пассажиров такси на гос языке?
пример сюда Цитата:
maxsaf:
а каком основании?

на том основании что 2 языка в законе автоматом из тебя должны делать владеющего обоими языками хочешь ты или нет
там уже плевать на твою нацию или челюсть
вот 2 языка учи и гос и русский
владеешь только одним? ну не обижайся тогда что и обслуживать тебя в магазине будут на 1 языке причем не на твоем
ну как у вас в канаде к примеру и это называется позитивная дискриминация и главное пикнуть нельзя) все по закону)
ты сам говорил что франкофона не везде у вас обслужат потому что какать всем на его французский
есть гетто там и говори на французском в остальной стране в обиходе язык большинства то есть английский
а пока что у нас 1 гос язык и приравнённый к нему в сфере обслуживания русский то приходится на русском и обслуживать во многих сферах
убери русский из закона или введи 2 языка то сразу русский резко сократит свои официальные позиции))) и главное по закону)
вот такая вот социальная и юридическая коллизия)

есть и обратный эффект
я в татарстане где 2 официальных языка, могу придти в магазин и не получить обслуживание на государственном русском языке?


Цитата:
111:
Всем вам плевать. Как плевать и на русских и русский язык. Вот это настоящая правда..

ирония судьбы в том что они прекрасно знают что всем плевать на русский язык
что это за мировой язык такой один из 6 языков ООН который необходимо навязывать силой?
вы там на русском не разговариваете? тогда мы идем вас бомбить ну че за тупость?)))
естественно от этого доля русского языка будет сокращаться еще сильнее
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 14:09
#10512
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Цитата:
Vit:
Чисто по казахски писать, так мы не к чему не прийдем. Форум засохнет.

поэтому форум и русскоязычный для малой части русскоязычных костяная и поуеховших кто хочет тут общаться
просто мне теперь интересно что там по закону говорится
Цитата:
Vit:
А вот в предложения вставлять одно слово я только за.

тоже нельзя
соглашение форума это запрещает
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 14:14
#10513
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Цитата:
abaika95:
я в татарстане где 2 официальных языка, могу придти в магазин и не получить обслуживание на государственном русском языке?

В Татарстане нет ценников и прочего на татарском языке



Не верю, что он там , татарский, официальный.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 14:16
#10514
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Цитата:
Vit:
А вот в предложения вставлять одно слово я только за

Ну вот в слово СЫКЫМЫ поставь букву Т, после К, модераторы переведут?
А ведь это жесткое матерное слово на казахском..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 14:20
#10515
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Цитата:
111:
Не верю, что он там , татарский, официальный.

насколько помню в Татарстане сделали 2 языка официальными
и в школе как у нас изучение двух языков

от чего русские родители тут же вой подняли
почему их дитятка должна У СЕБЯ в россии учить этот "гыр-гыр-гыр" татарский
умные татары вроде как в ответ не выступили, но на ус намотали этот скандал
1993 год многие там помнят очень хорошо))
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