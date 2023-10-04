Отправлено: - 14:07

maxsaf:

Я свободно говорю на английском.

maxsaf:

Это те, кто казахский обязан знать, но не учит, а вы на это глаза закрываете.

maxsaf:

а каком основании?

111:

Всем вам плевать. Как плевать и на русских и русский язык. Вот это настоящая правда..

Цитата:выучил? гордость не сломалась? челюсть не вывихнулась? на казахский ума не хватило или?)))Цитата:на него были жалобы что он не мог обслужить пассажиров такси на гос языке?пример сюда Цитата:на том основании что 2 языка в законе автоматом из тебя должны делать владеющего обоими языками хочешь ты или неттам уже плевать на твою нацию или челюстьвот 2 языка учи и гос и русскийвладеешь только одним? ну не обижайся тогда что и обслуживать тебя в магазине будут на 1 языке причем не на твоемну как у вас в канаде к примеру и это называется позитивная дискриминация и главное пикнуть нельзя) все по закону)ты сам говорил что франкофона не везде у вас обслужат потому что какать всем на его французскийесть гетто там и говори на французском в остальной стране в обиходе язык большинства то есть английскийа пока что у нас 1 гос язык и приравнённый к нему в сфере обслуживания русский то приходится на русском и обслуживать во многих сферахубери русский из закона или введи 2 языка то сразу русский резко сократит свои официальные позиции))) и главное по закону)вот такая вот социальная и юридическая коллизия)есть и обратный эффектя в татарстане где 2 официальных языка, могу придти в магазин и не получить обслуживание на государственном русском языке?Цитата:ирония судьбы в том что они прекрасно знают что всем плевать на русский языкчто это за мировой язык такой один из 6 языков ООН который необходимо навязывать силой?вы там на русском не разговариваете? тогда мы идем вас бомбить ну че за тупость?)))естественно от этого доля русского языка будет сокращаться еще сильнее