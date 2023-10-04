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≡ Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47679
Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в Казахстане
Отправлено: 04.10.23 - 12:41
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Министерство внутренних дел Казахстана готовит второй пакет поправок в правила приема экзаменов на водительские права. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил замминистра внутренних дел Марат Кожаев.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
36
Re: Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в...
Отправлено: 04.10.23 - 12:41
#1
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Цитата-"Проработать вопрос отмены возможности самостоятельной подготовки водителей транспортных средств. Этот шаг не оправдал себя." Очень интересно - в каком именно моменте эти ожидания не оправдались ? Самоподготовленные хуже сдают экзамены, чем обучающиеся в автошколах? Где показатели, примеры и проценты ? А так просто говорить, это уровень ОБС (одна бабушка сказала) Козьма Прутков говорил - зри в корень ! А Холмс утверждал - ищи кому выгодно ! Воооот..... А то "-не оправдал себя !" Шююютник! Когда шашлык будешь делать из эта невеста... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13318
Re: Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в...
Отправлено: 04.10.23 - 13:22
#2
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Фигня это всё, не научите. Опыт приходит со временем, с годами. Вот у меня сын уже умудрился поучаствовать в двух ДТП. А я ему всё знание дал, машину подарил. Ездий в свой универ, учись я не хочу что б ты пошёл по моим стопам. Он почти как макс умный, тоже айтишник- шмайтишник) . Он мне говорит пап я ж не виноват. Они меня ударили. В первый раз зеркало ему снесли, в второй раз фару разбили. Я ему сын, меня такой ответ не устраивает. Пойми ты должен за пять шагов раньше времени оценивать ситуацию на дороге. Ты должен за ранее видеть не адеквата. Увидел, всё остерегайся. А иначе они тебе рано или поздно разобьют машину. Вторую я тебе покупать не буду. Цени то что есть.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1115
Re: Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в...
Отправлено: 04.10.23 - 13:36
#3
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Делают из простейшей рутинной процедуры целый квест. Коллега на работе, отучившись в автошколе целый год не мог сдать на права. То шмон в автоцоне, то сбой в системе, то автомобиль экзаменационный сломался, замучился бедняга ездить туда. А отсутствие дисциплины автошколой никак не исправишь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13318
Re: Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в...
Отправлено: 04.10.23 - 14:14
#4
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Как было со мной. На категорию С сдавал и учился на военном ЗИЛе и инструктор был такой настоящий военный, в матах не стеснялся. Помню еду с ним в поле за заречным, он так тут разворачивайся. Я в право руль, он молча дождался а потом выдал, вот только чайники разворачиваются) я всё ок, понял. В лево значит. Категорию Д ваще легко, ЛиАЗ старый оранжевый советский который. Там просто 100 метров нужно проехать. Остановится открыть и закрыть дверь. Всё. Сдал. А вот на прицеп это гимор. Откуда опыт у пацана если на работу тебя не возьмут. Нужно было сдать задним ходом под 90 градусов в символические ворота, это просто два кирпича. Тут жесть, нам помогал инструктор сидя рядом. В лево, вправо я даже на зеркала не смотрел, его только слушал. Это щас то я могу одним пальцем в любые проблемные ворота заехать. А тогда не мог. Молодой ещё.
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