Re: Самостоятельную подготовку водителей собираются отменить в...

Отправлено: - 14:14

Как было со мной. На категорию С сдавал и учился на военном ЗИЛе и инструктор был такой настоящий военный, в матах не стеснялся. Помню еду с ним в поле за заречным, он так тут разворачивайся. Я в право руль, он молча дождался а потом выдал, вот только чайники разворачиваются) я всё ок, понял. В лево значит. Категорию Д ваще легко, ЛиАЗ старый оранжевый советский который. Там просто 100 метров нужно проехать. Остановится открыть и закрыть дверь. Всё. Сдал. А вот на прицеп это гимор. Откуда опыт у пацана если на работу тебя не возьмут. Нужно было сдать задним ходом под 90 градусов в символические ворота, это просто два кирпича. Тут жесть, нам помогал инструктор сидя рядом. В лево, вправо я даже на зеркала не смотрел, его только слушал. Это щас то я могу одним пальцем в любые проблемные ворота заехать. А тогда не мог. Молодой ещё.