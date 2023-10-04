Эл-починно: Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?
потому что у нас есть русскоязычные и казахоязычные сми есть смешанные где 2 языка в равной степени ты хочешь чтобы нг перешли на казахский? ну не за горами и этот вопрос)) подними его а мы посмотрим) Цитата:
maxsaf: Ну французский я успешно забыл, за ненадобностью, а английский с полным погружением в среду лет пять минимум надо, чтобы свободно общаться не на бытовом уровне, а по работе.
то есть челюсть не подвела? 2 языка подучил чтобы из страны не вылететь?))Цитата:
maxsaf: Ну не было у меня таких клиентов. Если бы хоть один пришел, с деньгами - я бы гугл переводчик включил, и мы бы спокойно пообщались.
в канаде тоже через гугл переводчик обслуживаешь? с боссом через гугл общение ведется ? он реально ждет пока ты фразу прогонишь через гугл ,потом забьешь ответ? ааа нет я забыл. там то челюсть у тебя срочно заработала и английский раз так и выучился что никакие гуглы не нужны ) вот они чудеса то ) оказывается просто желание надо, или волшебный пендаль ? Цитата:
maxsaf: Своим это своим.
кто по твоему свои? ты так и не ответил ты делишь своих по нации, по религии, или как ?
современный русский шовинизм это когда заходишь в комнату к онанисту а тот быстро прикрываясь одеялом и застёгивая штаны с упорством доказывает что это всем показалось, и это не то что мы подумали))) так и выходит онанируют на свои влажные фантазии а когда им разложишь что их фантазии это голый национализм и шовинизм сразу же принимают стойку обиженного, который стыдливо понимая что не прав на все вопросы отвечает "вы че? вы че??? какой я националист?? диды воевали с нацизмом! значит я не могу быть нацистом!"))) предки до революции хоть честнее были нацистские организации "черные сотни" и "союзы русского народа" создавали гордясь своим великорусским шовинизмом (от чего ленин плевался) а сейчас и хочется быть нацистом и вроде как ленин не одобрял а все достижения в россии от ленина остались)) так и живем
Вот кто на русском разговаривает хорошо, или разговаривал, это дважды Герой России, обладатель рекордного числа Орденов Мужества, Дмитрий Уткин.
Но речь сегодня о его подчиненном, герое России, который забил четырехлетнюю девочку до смерти.. Кто ее убил, не тот ли, кто раскидал сотне тысяч зекам Помилование и пообещал счастливую жизнь на свободе, не дав как говорится отсидеть срока хотя бы до половины? Почему сегодняшние тутошние Z-патриоты оправдывают убийство девочки, которую на смерть забили как собаку, только потому, что этот герой России убивал украинских детей и можно теперь смолчать о своей, русской девочке? Где же вы, любители русских, русскости, русского языка? День ото дня вот уже лет 15 слышу, я русский, я русский, казахский язык мне неприемлем и тд.. Но хоть один из вас осудил убийство русской девочки? Нет. Всем вам плевать. Как плевать и на русских и русский язык. Вот это настоящая правда..
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