Отправлено: - 10:25

Эл-починно:

Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?

maxsaf:

Ну французский я успешно забыл, за ненадобностью, а английский с полным погружением в среду лет пять минимум надо, чтобы свободно общаться не на бытовом уровне, а по работе.

maxsaf:

Ну не было у меня таких клиентов. Если бы хоть один пришел, с деньгами - я бы гугл переводчик включил, и мы бы спокойно пообщались.

maxsaf:

Своим это своим.

Цитата:потому что у нас есть русскоязычные и казахоязычные смиесть смешанные где 2 языка в равной степениты хочешь чтобы нг перешли на казахский?ну не за горами и этот вопрос)) подними его а мы посмотрим) Цитата:то есть челюсть не подвела?2 языка подучил чтобы из страны не вылететь?))Цитата:в канаде тоже через гугл переводчик обслуживаешь? с боссом через гугл общение ведется ?он реально ждет пока ты фразу прогонишь через гугл ,потом забьешь ответ?ааа нет я забыл. там то челюсть у тебя срочно заработала и английский раз так и выучился что никакие гуглы не нужны )вот они чудеса то ) оказывается просто желание надо, или волшебный пендаль ? Цитата:кто по твоему свои?ты так и не ответилты делишь своих по нации, по религии, или как ?