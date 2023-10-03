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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:19
Цитата:
Конечно нужен,я вот на новую работу устроился, часто с актюбинцами разговариваю, они гады хоть и чисто разговаривают, но тоже не так как по телевизору. С ними почему то я объясниться могу , а с телевизором , ну никак не получается, может потому что телевизор китайский?
Vit:
говорю нужен опыт
говорю нужен опыт
Конечно нужен,я вот на новую работу устроился, часто с актюбинцами разговариваю, они гады хоть и чисто разговаривают, но тоже не так как по телевизору. С ними почему то я объясниться могу , а с телевизором , ну никак не получается, может потому что телевизор китайский?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:22
Маты хорошо всеми усваиваются хоть русские, хоть казахские, я даже по армянски могу и на языке коми одно слово знаю матершинное. в армии научился, навсегда в память врезалось, больше 30 лет прошло, но не вытравишь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:36
Цитата:
saba:А я из новых ишакпас выучил. Мне нравится. Раньше например другое слово говорил а щас это! . Я балдею от него.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:44
Цитата:
Я же говорю и никаких госпрограмм для этого не нужно
Vit:
Я балдею от него.
Я балдею от него.
Я же говорю и никаких госпрограмм для этого не нужно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:45
Само в голову влетает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:01
Цитата:
А ещё это 10 по английски, просто Виталя полиглот, в голове все языки смешались в один
saba:
Тэн Виталий это трубчатый электронагреватель, десять по казахски он.
Тэн Виталий это трубчатый электронагреватель, десять по казахски он.
А ещё это 10 по английски, просто Виталя полиглот, в голове все языки смешались в один
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:10
Цитата:
maxsaf:Это точно я же говорю. У меня в башке всё смешалось. Польский, украинский, беларуский, казахский. . Это ужас незнаю за че хвататся)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:48
Цитата:
очевидно у на разные представления о "плаче ярославны".
Vit: Ну это не ной
очевидно у на разные представления о "плаче ярославны".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:56
Цитата:
а что, есть такой закон?
Добринцофф:
ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
а что, есть такой закон?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:57
Цитата:
Карачун:Ты че комне докапался? Че не так. ? Где я ошибся . Говоришь по нытьё. Мне говоришь я нытик? Ещё раз. Мимо. Не нытик. Наоборот. Показывают, учу, говорю, фото скидываю. . Где нытик? Ты в курсе че такое нытик? . Все Я спать. Если чето хочешь пиши в личку. Завтра прочитаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 01:03
Цитата:
докопался?! я!? к вам?! нну да.
Vit:
Ты че комне докапался?
Ты че комне докапался?
докопался?! я!? к вам?! нну да.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9547
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 01:23
Цитата:
Я не знаю,Абайка по этим делам спец,спроси у него.
Карачун:
а что, есть такой закон?
а что, есть такой закон?
Я не знаю,Абайка по этим делам спец,спроси у него.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 07:54
Цитата:
спрашивал. молчит как рыба об лёд. думал может вы знаете. просто в законе о защите прав потребителей ничего такого нет. собственно там вовсе нет указаний на то, что кто-то кого-то в частной сфере обязан обслуживать вообще, а уж тем более на каком-то конкретном языке.
Добринцофф:
Я не знаю,Абайка по этим делам спец,спроси у него.
Я не знаю,Абайка по этим делам спец,спроси у него.
спрашивал. молчит как рыба об лёд. думал может вы знаете. просто в законе о защите прав потребителей ничего такого нет. собственно там вовсе нет указаний на то, что кто-то кого-то в частной сфере обязан обслуживать вообще, а уж тем более на каком-то конкретном языке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 10:05
Цитата:
вы поуеховшие у себя в германии хоть на нанайском разговаривайте мне пофиг на вас
тем более в германии вы немецкий быстро выучили чтобы не вылететь из страны
главное чтобы у нас в сфере обслуживания казахоязычный мог получить равный доступ к услуге как и русскоязычный
пока хитропопые коммерсы будут доказывать что якобы все вокруг двуязычные от чего он на гос языке обслуживать не должен вот до того момента их будут шеймить и снимать на камеру))
на каждое действие (или мнение) возникает равное по силе противодействие Цитата:
кто сказал что при встрече с тобой вообще кто-то общаться будет или должен?))
Эл-починно:
Ну абайка говорить, всё просто - учи язык
Ну абайка говорить, всё просто - учи язык
вы поуеховшие у себя в германии хоть на нанайском разговаривайте мне пофиг на вас
тем более в германии вы немецкий быстро выучили чтобы не вылететь из страны
главное чтобы у нас в сфере обслуживания казахоязычный мог получить равный доступ к услуге как и русскоязычный
пока хитропопые коммерсы будут доказывать что якобы все вокруг двуязычные от чего он на гос языке обслуживать не должен вот до того момента их будут шеймить и снимать на камеру))
на каждое действие (или мнение) возникает равное по силе противодействие Цитата:
Vit:
тоб при встречи с Абайкой не смог лицом в грязь упать)
тоб при встречи с Абайкой не смог лицом в грязь упать)
кто сказал что при встрече с тобой вообще кто-то общаться будет или должен?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 10:19
Цитата:
ну пусть попробует)) попытка ведь не пытка Цитата:
Цитата:
может не надо посылать на х.. а надо просто обслуживать на гос языке и ходить с камерами перестанут? и извинятся на камеру жуя сопли не придется потом?
не пробовали? или мазохизм включается, потеряю бизнес, на камеру извинюсь сопли глотая но гос язык не подучу чтобы казахоязычный имел равный доступ к услуге? а че вы потом обижаетесь тогда когда вас шовиками и нациками называют?))) удивительные типы блин) Цитата:
тогда у тебя проблем возникнет еще больше
сейчас ты просто наглеешь не обслуживая на гос языке на что государство закрывает глаза пока что
а если будет 2 гос языка с тебя потребуют обязательное знание 2 языков или наличие 2 продавцов
и уже не активисты ходить будут а прокуратура
в перспективе это выйлется недовольство казахоязычной части населения и в то что русскоязычных начнут двигать со всей страны собирая в гетто
ну не захочет казахоязычный юг иметь двух продавцов, зачем им это если русскоязычных в округе нет
в итоге русскоязычные по примеру канады или юга сша соберутся в гетто в каком ни будь отдельном районе
государство к примеру выделит аркалык
вот там можете на 2 языках а в остальной стране извините он нам не нужон))))
канада как пример же тут все макс доказывает) когда англоязычные собрали франкоканадцев в отдельной провинции и разрешили им там на двух языках общаться))
Карачун: спрашивал. молчит как рыба об лёд.номер сообщения где ты спрашивал?Цитата:
Vit:
Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.
Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.
ну пусть попробует)) попытка ведь не пытка Цитата:
Добринцофф:
Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
Цитата:
Добринцофф:
Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.
Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.
может не надо посылать на х.. а надо просто обслуживать на гос языке и ходить с камерами перестанут? и извинятся на камеру жуя сопли не придется потом?
не пробовали? или мазохизм включается, потеряю бизнес, на камеру извинюсь сопли глотая но гос язык не подучу чтобы казахоязычный имел равный доступ к услуге? а че вы потом обижаетесь тогда когда вас шовиками и нациками называют?))) удивительные типы блин) Цитата:
Добринцофф:
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
тогда у тебя проблем возникнет еще больше
сейчас ты просто наглеешь не обслуживая на гос языке на что государство закрывает глаза пока что
а если будет 2 гос языка с тебя потребуют обязательное знание 2 языков или наличие 2 продавцов
и уже не активисты ходить будут а прокуратура
в перспективе это выйлется недовольство казахоязычной части населения и в то что русскоязычных начнут двигать со всей страны собирая в гетто
ну не захочет казахоязычный юг иметь двух продавцов, зачем им это если русскоязычных в округе нет
в итоге русскоязычные по примеру канады или юга сша соберутся в гетто в каком ни будь отдельном районе
государство к примеру выделит аркалык
вот там можете на 2 языках а в остальной стране извините он нам не нужон))))
канада как пример же тут все макс доказывает) когда англоязычные собрали франкоканадцев в отдельной провинции и разрешили им там на двух языках общаться))
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