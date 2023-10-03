Отправлено: - 10:19

Карачун: спрашивал. молчит как рыба об лёд.

Vit:

Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.

Добринцофф:

Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.

Добринцофф:

Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.

Добринцофф:

Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.

Цитата:номер сообщения где ты спрашивал?Цитата:ну пусть попробует)) попытка ведь не пытка Цитата:Цитата:может не надо посылать на х.. а надо просто обслуживать на гос языке и ходить с камерами перестанут? и извинятся на камеру жуя сопли не придется потом?не пробовали? или мазохизм включается, потеряю бизнес, на камеру извинюсь сопли глотая но гос язык не подучу чтобы казахоязычный имел равный доступ к услуге? а че вы потом обижаетесь тогда когда вас шовиками и нациками называют?))) удивительные типы блин) Цитата:тогда у тебя проблем возникнет еще большесейчас ты просто наглеешь не обслуживая на гос языке на что государство закрывает глаза пока чтоа если будет 2 гос языка с тебя потребуют обязательное знание 2 языков или наличие 2 продавцови уже не активисты ходить будут а прокуратурав перспективе это выйлется недовольство казахоязычной части населения и в то что русскоязычных начнут двигать со всей страны собирая в геттону не захочет казахоязычный юг иметь двух продавцов, зачем им это если русскоязычных в округе нетв итоге русскоязычные по примеру канады или юга сша соберутся в гетто в каком ни будь отдельном районегосударство к примеру выделит аркалыквот там можете на 2 языках а в остальной стране извините он нам не нужон))))канада как пример же тут все макс доказывает) когда англоязычные собрали франкоканадцев в отдельной провинции и разрешили им там на двух языках общаться))