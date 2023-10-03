«Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
Отправлено: 03.10.23 - 17:54
Бухгалтеры ТОО "Шаруа" пришли на работу в офис, который находится на окраине Костаная (ул. Узкоколейная, 51) и обнаружили, что проживавшая на территории предприятия дворняжка Бублик пропала. Посмотрели записи видеокамер и нашли виновника. Читать новость
В этом году бродячие собаки уже второго кота насмерть загрызли, по этой причине перестал гусей выгуливать, пробегают целой стаей по десять членов с вожаком во главе. По пустырю рано утром или поздно вечером идут школьники, страшно за них.
Не осуждаю. Собака должна быть под присмотром за территорией объекта, поводок, намордник, на ошейнике ФИО владельца и номер телефона, плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО номер зарегистрированный в органах (ИИН человек имеет, для животного тоже не проблема такой сделать с минимальной информацией), адрес, в случае чего привлечь владельца собаки. Если нет, то отлов/отстрел.
Хочешь завести собаку, никаких проблем, но чтобы они потом не бегали брошенные. Собак реально больше жалею, чем их владельцев.
История, моя, кратко. лет 10 уже прошло. С памяти не стереть. За многоэтажками захожу к частный сектор, прямая дорога к остановке, улица широкая. Шесть собак зажали ребёнка с портфелем у забора и кидаются на него. Ему лет 10, но толку то он вправо влево они сразу кидаются. Пришлось подбежать и посадить его на плечи и самому уходить отмахиваясь, а они всё кИдались. Так к остановке и вышли, пошли потом вокруг, довёл до двора его а дальше он сам. Там у малого 100% и испуг и истерика была. И да, на собаках ни ошейников, ни поводков, бродячие.
А теперь представьте, что ребенка укусит за лицо собака, там и взрослый не всегда поможет. А потом будут писать почему без родителей ребенок идёт/играет. Так могли с мамой его зажать эти 6 шакалов, покусать.
Обратите внимание ещё в районных центрах, где скотину на убой сдают. Там их тоже прикармливали, а теперь они разбрелись. С кошками в многоэтажках такая же ситуация, бабушки их прикармливают, так пусть забирают к себе, делают прививки.
бухгалтеры от нечего делать сидели и камеры часами просматривали писали жалобы и заявления все потому что всему офису пофиг на этих собак а эти видать и кормили их,и вот теперь приключение себе нашли лишь бы весело провести время)
вывод: бухгалтерию и юридические услуги надо переводить на аутсорс, тогда у работников не будет кучи времени разводить питомники в офисе
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