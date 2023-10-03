Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...

Отправлено: - 09:59

Не осуждаю. Собака должна быть под присмотром за территорией объекта, поводок, намордник, на ошейнике ФИО владельца и номер телефона, плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО номер зарегистрированный в органах (ИИН человек имеет, для животного тоже не проблема такой сделать с минимальной информацией), адрес, в случае чего привлечь владельца собаки. Если нет, то отлов/отстрел.



Хочешь завести собаку, никаких проблем, но чтобы они потом не бегали брошенные. Собак реально больше жалею, чем их владельцев.



История, моя, кратко. лет 10 уже прошло. С памяти не стереть.

За многоэтажками захожу к частный сектор, прямая дорога к остановке, улица широкая. Шесть собак зажали ребёнка с портфелем у забора и кидаются на него. Ему лет 10, но толку то он вправо влево они сразу кидаются. Пришлось подбежать и посадить его на плечи и самому уходить отмахиваясь, а они всё кИдались. Так к остановке и вышли, пошли потом вокруг, довёл до двора его а дальше он сам. Там у малого 100% и испуг и истерика была. И да, на собаках ни ошейников, ни поводков, бродячие.



А теперь представьте, что ребенка укусит за лицо собака, там и взрослый не всегда поможет. А потом будут писать почему без родителей ребенок идёт/играет. Так могли с мамой его зажать эти 6 шакалов, покусать.



Обратите внимание ещё в районных центрах, где скотину на убой сдают. Там их тоже прикармливали, а теперь они разбрелись.

С кошками в многоэтажках такая же ситуация, бабушки их прикармливают, так пусть забирают к себе, делают прививки.