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≡ «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47675
«Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
Отправлено: 03.10.23 - 17:54
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Бухгалтеры ТОО "Шаруа" пришли на работу в офис, который находится на окраине Костаная (ул. Узкоколейная, 51) и обнаружили, что проживавшая на территории предприятия дворняжка Бублик пропала. Посмотрели записи видеокамер и нашли виновника.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
34
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 03.10.23 - 17:54
#1
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А зачем им больше 20 собак ? Если они охраняют предприятие, то должны быть вольеры, питание, мед.содержание, и всё это задокументировано
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
138
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 03.10.23 - 18:52
#2
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Спецпрепарат и дротик кто этому ветврачу дал?! Запрет уже есть, закуп закрыт, по отчётам остатки дротиков, препаратов кто-то сверял? Прокуратура ау! Или у них неучтенные препараты остались?!! Как так?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
138
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 03.10.23 - 18:53
#3
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Машина, бензин чехня, ПРЕПАРАТ И СПЕЦСРЕДСТВА откуда?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6348
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 04.10.23 - 04:48
#4
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В этом году бродячие собаки уже второго кота насмерть загрызли, по этой причине перестал гусей выгуливать, пробегают целой стаей по десять членов с вожаком во главе. По пустырю рано утром или поздно вечером идут школьники, страшно за них.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
249
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 04.10.23 - 08:15
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
целой стаей по десять членов с вожаком во главе

и прямо таки ни одной самки в стае не имеется? :-)
ой а можно этот сан енг актион ко мне на работу приедет. собаки у меня правда не упитанные, обычные доходяжки но и этих я уже задолбался кормить.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
221
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 04.10.23 - 08:58
#6
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Как стая собак загрызёт человека, когда одумаются что натворили своими законами.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
348
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 04.10.23 - 09:59
#7
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Не осуждаю. Собака должна быть под присмотром за территорией объекта, поводок, намордник, на ошейнике ФИО владельца и номер телефона, плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО номер зарегистрированный в органах (ИИН человек имеет, для животного тоже не проблема такой сделать с минимальной информацией), адрес, в случае чего привлечь владельца собаки. Если нет, то отлов/отстрел.

Хочешь завести собаку, никаких проблем, но чтобы они потом не бегали брошенные. Собак реально больше жалею, чем их владельцев.

История, моя, кратко. лет 10 уже прошло. С памяти не стереть.
За многоэтажками захожу к частный сектор, прямая дорога к остановке, улица широкая. Шесть собак зажали ребёнка с портфелем у забора и кидаются на него. Ему лет 10, но толку то он вправо влево они сразу кидаются. Пришлось подбежать и посадить его на плечи и самому уходить отмахиваясь, а они всё кИдались. Так к остановке и вышли, пошли потом вокруг, довёл до двора его а дальше он сам. Там у малого 100% и испуг и истерика была. И да, на собаках ни ошейников, ни поводков, бродячие.

А теперь представьте, что ребенка укусит за лицо собака, там и взрослый не всегда поможет. А потом будут писать почему без родителей ребенок идёт/играет. Так могли с мамой его зажать эти 6 шакалов, покусать.

Обратите внимание ещё в районных центрах, где скотину на убой сдают. Там их тоже прикармливали, а теперь они разбрелись.
С кошками в многоэтажках такая же ситуация, бабушки их прикармливают, так пусть забирают к себе, делают прививки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14115
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 04.10.23 - 10:45
#8
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Цитата:
Бухгалтеры ТОО "Шаруа" рассказали "НГ", как они нашли виновного в пропаже собаки

Источник:


бухгалтеры от нечего делать сидели и камеры часами просматривали
писали жалобы и заявления
все потому что всему офису пофиг на этих собак
а эти видать и кормили их,и вот теперь приключение себе нашли лишь бы весело провести время)

вывод: бухгалтерию и юридические услуги надо переводить на аутсорс, тогда у работников не будет кучи времени разводить питомники в офисе
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