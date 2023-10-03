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≡ В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более 60 000 человек. Как ее сократить?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47675
В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более 60 000 человек. Как ее сократить?
Отправлено: 03.10.23 - 18:45
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Вопрос обсуждали сегодня на совещании в облакимате. Ежегодно по 634 участка под индивидуальную жилищную застройку должны обеспечивать инженерными коммуникациями. Такой показатель указан в нацпроекте "Сильные регионы - драйвер развития".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
371
Re: В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более...
Отправлено: 03.10.23 - 18:45
#1
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Кто проклял этот город, почему никто ничего не понимает, в том что происходит? Сидит аульский выходец и предлагает выделить ещё 50 тысяч участков под Кустанаем? Город итак разросся Заречный, Затоболовка, Мичурино, Дружба и Красный партизан, куда ещё?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1113
Re: В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более...
Отправлено: 03.10.23 - 22:07
#2
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В Рудном 70% участков под ИЖС используются в качестве дач, шашлычок там пожарить, в баньке попариться, в качестве овцеводческих ферм, ну и лошади-коровы туда же, ещё часть под свалки строительного мусора и брошенных автомобилей, остальные просто пустуют. И только процентов 25-30 действительно строят дома. Не претендую на точность, это примерно. Причем у особо хитрых по нескольку участков оформленных на родственников. Т.е. несовершенство закона допускает такие вещи и отсутствие или недостаток должного контроля тоже.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6348
Re: В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более...
Отправлено: 04.10.23 - 05:13
#3
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Летом ездил на похороны в Астану, там у кладбища нет границ,от горозонта до заката. Надо бы крематории создавать. А под жилье не надо жалеть, земли у нас много, пусть люди радуются и живут...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
249
В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более 60 000 человек. Как ее сократить?
Отправлено: 04.10.23 - 08:06
#4
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Цитата:
Ильяс:
куда ещё?

до рудного ещё много места. стройся и стройся.
другое дело что дантист верно говорит о рудном в частности. если бы реально строились и жили.
а то от жадности нахапали, а теперь земля стоИт бездельная. тогда как если кто сейчас действительно захочет построиться и обратится в акимат, так ему выделят участок у черта на куличиках.
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