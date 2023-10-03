Re: В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более...

Отправлено: - 22:07

В Рудном 70% участков под ИЖС используются в качестве дач, шашлычок там пожарить, в баньке попариться, в качестве овцеводческих ферм, ну и лошади-коровы туда же, ещё часть под свалки строительного мусора и брошенных автомобилей, остальные просто пустуют. И только процентов 25-30 действительно строят дома. Не претендую на точность, это примерно. Причем у особо хитрых по нескольку участков оформленных на родственников. Т.е. несовершенство закона допускает такие вещи и отсутствие или недостаток должного контроля тоже.