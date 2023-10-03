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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:19
#10411
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Цитата:
Vit:
говорю нужен опыт

Конечно нужен,я вот на новую работу устроился, часто с актюбинцами разговариваю, они гады хоть и чисто разговаривают, но тоже не так как по телевизору. С ними почему то я объясниться могу , а с телевизором , ну никак не получается, может потому что телевизор китайский?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:22
#10412
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Маты хорошо всеми усваиваются хоть русские, хоть казахские, я даже по армянски могу и на языке коми одно слово знаю матершинное. в армии научился, навсегда в память врезалось, больше 30 лет прошло, но не вытравишь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:36
#10413
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Цитата:
saba:
А я из новых ишакпас выучил. Мне нравится. Раньше например другое слово говорил а щас это! . Я балдею от него.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:44
#10414
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Цитата:
Vit:
Я балдею от него.

Я же говорю и никаких госпрограмм для этого не нужно :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:45
#10415
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Само в голову влетает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19773
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:01
#10416
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Цитата:
saba:
Тэн Виталий это трубчатый электронагреватель, десять по казахски он.

А ещё это 10 по английски, просто Виталя полиглот, в голове все языки смешались в один :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:10
#10417
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Цитата:
maxsaf:
Это точно я же говорю. У меня в башке всё смешалось. Польский, украинский, беларуский, казахский. . Это ужас незнаю за че хвататся)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:48
#10418
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Цитата:
Vit: Ну это не ной

очевидно у на разные представления о "плаче ярославны".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:56
#10419
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Цитата:
Добринцофф:
ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.

а что, есть такой закон?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 00:57
#10420
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Цитата:
Карачун:
Ты че комне докапался? Че не так. ? Где я ошибся . Говоришь по нытьё. Мне говоришь я нытик? Ещё раз. Мимо. Не нытик. Наоборот. Показывают, учу, говорю, фото скидываю. . Где нытик? Ты в курсе че такое нытик? . Все Я спать. Если чето хочешь пиши в личку. Завтра прочитаю.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 01:03
#10421
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Цитата:
Vit:
Ты че комне докапался?

докопался?! я!? к вам?! нну да.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9547
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 01:23
#10422
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Цитата:
Карачун:
а что, есть такой закон?

Я не знаю,Абайка по этим делам спец,спроси у него.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 07:54
#10423
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Цитата:
Добринцофф:
Я не знаю,Абайка по этим делам спец,спроси у него.

спрашивал. молчит как рыба об лёд. думал может вы знаете. просто в законе о защите прав потребителей ничего такого нет. собственно там вовсе нет указаний на то, что кто-то кого-то в частной сфере обязан обслуживать вообще, а уж тем более на каком-то конкретном языке.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 10:05
#10424
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Цитата:
Эл-починно:
Ну абайка говорить, всё просто - учи язык

вы поуеховшие у себя в германии хоть на нанайском разговаривайте мне пофиг на вас
тем более в германии вы немецкий быстро выучили чтобы не вылететь из страны
главное чтобы у нас в сфере обслуживания казахоязычный мог получить равный доступ к услуге как и русскоязычный
пока хитропопые коммерсы будут доказывать что якобы все вокруг двуязычные от чего он на гос языке обслуживать не должен вот до того момента их будут шеймить и снимать на камеру))
на каждое действие (или мнение) возникает равное по силе противодействие Цитата:
Vit:
тоб при встречи с Абайкой не смог лицом в грязь упать)

кто сказал что при встрече с тобой вообще кто-то общаться будет или должен?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.10.23 - 10:19
#10425
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Цитата:
Карачун: спрашивал. молчит как рыба об лёд.
номер сообщения где ты спрашивал?Цитата:
Vit:
Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.

ну пусть попробует)) попытка ведь не пытка Цитата:
Добринцофф:
Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.

Цитата:
Добринцофф:
Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.

может не надо посылать на х.. а надо просто обслуживать на гос языке и ходить с камерами перестанут? и извинятся на камеру жуя сопли не придется потом?
не пробовали? или мазохизм включается, потеряю бизнес, на камеру извинюсь сопли глотая но гос язык не подучу чтобы казахоязычный имел равный доступ к услуге? а че вы потом обижаетесь тогда когда вас шовиками и нациками называют?))) удивительные типы блин) Цитата:
Добринцофф:
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.

тогда у тебя проблем возникнет еще больше
сейчас ты просто наглеешь не обслуживая на гос языке на что государство закрывает глаза пока что
а если будет 2 гос языка с тебя потребуют обязательное знание 2 языков или наличие 2 продавцов
и уже не активисты ходить будут а прокуратура
в перспективе это выйлется недовольство казахоязычной части населения и в то что русскоязычных начнут двигать со всей страны собирая в гетто
ну не захочет казахоязычный юг иметь двух продавцов, зачем им это если русскоязычных в округе нет
в итоге русскоязычные по примеру канады или юга сша соберутся в гетто в каком ни будь отдельном районе
государство к примеру выделит аркалык
вот там можете на 2 языках а в остальной стране извините он нам не нужон))))
канада как пример же тут все макс доказывает) когда англоязычные собрали франкоканадцев в отдельной провинции и разрешили им там на двух языках общаться))
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