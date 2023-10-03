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≡ Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения ограничений в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47675
Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения ограничений в Казахстане
Отправлено: 03.10.23 - 14:25
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По всему миру распространяется новый штамм COVID-19 - "Пирола". Это подвид "Омикрона", который мутировал и спровоцировал новый рост числа инфицированных в разных странах. В Казахстане введение ограничений из-за коронавируса будет зависеть от загруженности медицинских учреждений.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13312
Re: Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения...
Отправлено: 03.10.23 - 14:25
#1
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Цитата:
Пирола" представляет особую опасность для людей, которые уже переболели вирусом или прошли вакцинацию.

Блин мне стоит боятся. Я жеско переболел. В больнице лежал в меня месяц антибиотики кололи. Хотя в инете я читал больше недели нельзя. У меня имунитет походу слабый. Не курю же Лёгкие по идее чистые . А в онкологии там этот их апарат не помню как называется кт или по другому . Показало поражение огромное. Причём флюра показало малое порожение. Получается флюра не видет корону. После этого случая стал постояно носить с собой антисептик . Деньги тронул. Потом сразу руки обрабатываю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13312
Re: Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения...
Отправлено: 03.10.23 - 14:57
#2
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Цитата:
Производители вакцин против КВИ проводят постоянный мониторинг мутаций штаммов коронавируса и изучают эффективность вакцин против новых штаммов вируса", - добавили в Минздраве.

Жириновский 45 раз себя вакцинировал, в перчатках ходил. Не помогло . Че то производители не договаривают.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3232
Re: Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения...
Отправлено: 03.10.23 - 16:44
#3
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Цитата:
на сегодняшний день Казахстан не планирует вводить какие-либо ограничения


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13312
Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения ограничений в Казахстане
Отправлено: 03.10.23 - 16:50
#4
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Цитата:
Козлов я:
В прошлый раз когда это происходило, в аптеках всё вынесли. Люди в очереди стояли. Антибиотики всё раскупили. Даже этот простой аспирин было не найти. Если будет опять вторая волна то выдержит наш Минздрав? Он готов? Россия точно не поможет ей и так щас трудно. Наши производители готовы обеспечивать населения? Ведь инфа в статье не от наших врачей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1458
Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения ограничений в Казахстане
Отправлено: 04.10.23 - 00:21
#5
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
246
Re: Новая волна COVID-19 в мире: названы условия для введения...
Отправлено: 04.10.23 - 01:13
#6
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новая волна...ууууу как страшно-то!!! я б и все предыдущие не заметил если бы их так усиленно не пиарили.
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