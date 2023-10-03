Отправлено: - 14:25

Пирола" представляет особую опасность для людей, которые уже переболели вирусом или прошли вакцинацию.

Цитата:Блин мне стоит боятся. Я жеско переболел. В больнице лежал в меня месяц антибиотики кололи. Хотя в инете я читал больше недели нельзя. У меня имунитет походу слабый. Не курю же Лёгкие по идее чистые . А в онкологии там этот их апарат не помню как называется кт или по другому . Показало поражение огромное. Причём флюра показало малое порожение. Получается флюра не видет корону. После этого случая стал постояно носить с собой антисептик . Деньги тронул. Потом сразу руки обрабатываю.