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Vit:

Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь.

Цитата:да, да! сегодня двое ваших коллег тоже вынули свои приборы и давай пытаться мериться со мной. кому же из нас хуже?! пока я там одному из них наконечники пломбировочные на трос цеплял. "...а я вот это делал в мороз на улице и бла-бла-бла". второй тоже что-то этакое завернул. пока я им не сказал чтобы они или ч...ы свои спрятали или пошли на примерку на улицу. и всё, как бабка отшептала дальше ныть. чё-то мирно стали транспортную полицию российскую обсуждать, как там через то бугристое проезжать (один из них почти месяц с двигателем на приколе стоял поэтому не в курсе как те нововведения работают). короче стали просто говорить о рабочих моментах. потому что это такая же работа как и любая другая. и как в любой другой работе, в ней разумеется есть отдельные неприятные, возможно, моменты. и как в любой другой работе есть те кто ноет, а есть те кто просто стойко делает дело и не пытается вызвать к себе сострадание в связи со своей работой.и да, я работал какое-то время на вахте, в подземном руднике. ничего такого сверхъестественного. наоборот даже плюсы есть. ни думать ни о чем не надо (пожрать дадут, одежу рабочую постирают, если по здоровью что подорвёшь-вылечат и так далее), ни соблазнов никаких.