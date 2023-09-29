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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
N
Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 47675
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:07
Цитата:
[Исправлено: Vit, 03.10.2023 - 21:10]
Карачун:Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь. Через че проходим , че видим . Я вам туд фотки скидывал. Чемпионат футбола 2018. Освеенцим. Но вы негативно приняли Поэтому желания отпало. Ещё скидывать. А есть тыщи . Вы даже не представляете сколько есть.
[Исправлено: Vit, 03.10.2023 - 21:10]
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:29
Цитата:
Эл-починно:Думаите от хорошей жизни живу в кабине! Ну таки сложилось что больше не че не умею . Но главное не это. У моих детей есть всё. Компы, телефоны,, машина у старшего . А я да жизнь провожу в кабине . Но опять же я столько увидел что вам и не снилось! Я с вами общаюсь. Значит уже я чето смог. )
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:38
Цитата:
Vit:Блин это небе тёзка! Я карачуну отвечал. Извени. Не туда просто нажал!
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:46
Цитата:
Карачун:Вернёмся к тебе. Гараж. Ты ваще курсе че такое жить на вахтах. В дальнеке. ! У меня брат директор нефти газовых разработка. Он работает то на Сахалине, то камчатка. Но есть выхлоп новый Мёрс, квартира в новостройках в Москве. Уважение. Не у всех есть магазины. .
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 547
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 03.10.23 - 23:06
Цитата:
......так если брат у тебя директор нефте газовой трубы какого ты в кабине живёшь,разве брат не может тёплое место обеспечить или детство в одном месте и как она рамантика всякая,манал я её.
Vit:
Вернёмся к тебе. Гараж. Ты ваще курсе че такое жить на вахтах. В дальнеке. ! У меня брат директор нефти газовых разработка. Он работает то на Сахалине, то камчатка. Но есть выхлоп новый Мёрс, квартира в новостройках в Москве. Уважение. Не у всех есть магазины.
Вернёмся к тебе. Гараж. Ты ваще курсе че такое жить на вахтах. В дальнеке. ! У меня брат директор нефти газовых разработка. Он работает то на Сахалине, то камчатка. Но есть выхлоп новый Мёрс, квартира в новостройках в Москве. Уважение. Не у всех есть магазины.
......так если брат у тебя директор нефте газовой трубы какого ты в кабине живёшь,разве брат не может тёплое место обеспечить или детство в одном месте и как она рамантика всякая,манал я её.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:10
Цитата:
да, да! сегодня двое ваших коллег тоже вынули свои приборы и давай пытаться мериться со мной. кому же из нас хуже?! пока я там одному из них наконечники пломбировочные на трос цеплял. "...а я вот это делал в мороз на улице и бла-бла-бла". второй тоже что-то этакое завернул. пока я им не сказал чтобы они или ч...ы свои спрятали или пошли на примерку на улицу. и всё, как бабка отшептала дальше ныть. чё-то мирно стали транспортную полицию российскую обсуждать, как там через то бугристое проезжать (один из них почти месяц с двигателем на приколе стоял поэтому не в курсе как те нововведения работают). короче стали просто говорить о рабочих моментах. потому что это такая же работа как и любая другая. и как в любой другой работе, в ней разумеется есть отдельные неприятные, возможно, моменты. и как в любой другой работе есть те кто ноет, а есть те кто просто стойко делает дело и не пытается вызвать к себе сострадание в связи со своей работой.
и да, я работал какое-то время на вахте, в подземном руднике. ничего такого сверхъестественного. наоборот даже плюсы есть. ни думать ни о чем не надо (пожрать дадут, одежу рабочую постирают, если по здоровью что подорвёшь-вылечат и так далее), ни соблазнов никаких.
Vit:
Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь.
Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь.
да, да! сегодня двое ваших коллег тоже вынули свои приборы и давай пытаться мериться со мной. кому же из нас хуже?! пока я там одному из них наконечники пломбировочные на трос цеплял. "...а я вот это делал в мороз на улице и бла-бла-бла". второй тоже что-то этакое завернул. пока я им не сказал чтобы они или ч...ы свои спрятали или пошли на примерку на улицу. и всё, как бабка отшептала дальше ныть. чё-то мирно стали транспортную полицию российскую обсуждать, как там через то бугристое проезжать (один из них почти месяц с двигателем на приколе стоял поэтому не в курсе как те нововведения работают). короче стали просто говорить о рабочих моментах. потому что это такая же работа как и любая другая. и как в любой другой работе, в ней разумеется есть отдельные неприятные, возможно, моменты. и как в любой другой работе есть те кто ноет, а есть те кто просто стойко делает дело и не пытается вызвать к себе сострадание в связи со своей работой.
и да, я работал какое-то время на вахте, в подземном руднике. ничего такого сверхъестественного. наоборот даже плюсы есть. ни думать ни о чем не надо (пожрать дадут, одежу рабочую постирают, если по здоровью что подорвёшь-вылечат и так далее), ни соблазнов никаких.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:16
Цитата:
родом из Шанхая2022:Он закончил тюмень нефте газ Я закончил наш автодор. Смысл мне идти к нему на буровую? Теже деньги. А тут я катаюсь в белых носках , не парюсь. Те же деньги. А в офисе я не умею. Зачем я его буду позорить. Да и уже привык рулить)
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:23
Цитата:
да ниче сложного. главное как кисе воробьянинову с важным видом надувать щёки, и при этом думать что работаешь.
Vit:
А в офисе я не умею.
А в офисе я не умею.
да ниче сложного. главное как кисе воробьянинову с важным видом надувать щёки, и при этом думать что работаешь.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:23
Цитата:
Я на форуме 10 лет. Скиньте где я ною? Я наоборот нытиков уничтожал в разных тиктоках, ютубов .. Я хоть раз тут ныл?. Я наоборот прикалывался. Фотки всякие скидывал. Так что по нытиков мимо. Я не в этой категории
Карачун:
Я на форуме 10 лет. Скиньте где я ною? Я наоборот нытиков уничтожал в разных тиктоках, ютубов .. Я хоть раз тут ныл?. Я наоборот прикалывался. Фотки всякие скидывал. Так что по нытиков мимо. Я не в этой категории
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:30
Цитата:
вот здесь
Цитата:
вам этого примера достаточно?
Vit: Скиньте где я ною?
вот здесь
Цитата:
Vit:
Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь. Через че проходим , че видим
Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь. Через че проходим , че видим
вам этого примера достаточно?
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:33
Цитата:
Карачун:Я, ваще много лет молчал. . Это меня, уже спалили форумчане. Потом я уже начал открыто писать. . Первая Лиля спалила. Она думала я крутой комерс. потом уже пошло поехалл. А теперь уже смылла нету скрывался.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:35
Цитата:
Ну это не ной. Это так просто общения. Зря зациклился. Тут особо и не че не ту. Я просто ответил.
Карачун:
вам этого примера достаточно
вам этого примера достаточно
Ну это не ной. Это так просто общения. Зря зациклился. Тут особо и не че не ту. Я просто ответил.
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 04.10.23 - 00:44
Цитата:
знаете, мы и без того уже достаточно отвлеклись от темы статьи. тем более мне совершенно без интереса кто есть такая лиля, а также что дурного вы находите в своём способе добычи средств к жизни настолько чтобы скрывать его, подменяя на какого-то коммерса.
потому если хотите просто потрындеть, то во флуд. а не хотите, ну и всего вам доброго и счастливого пути.
Vit:
Потом я уже начал открыто писать.
Потом я уже начал открыто писать.
знаете, мы и без того уже достаточно отвлеклись от темы статьи. тем более мне совершенно без интереса кто есть такая лиля, а также что дурного вы находите в своём способе добычи средств к жизни настолько чтобы скрывать его, подменяя на какого-то коммерса.
потому если хотите просто потрындеть, то во флуд. а не хотите, ну и всего вам доброго и счастливого пути.
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