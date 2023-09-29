Отправлено: - 23:06

Vit:

Вернёмся к тебе. Гараж. Ты ваще курсе че такое жить на вахтах. В дальнеке. ! У меня брат директор нефти газовых разработка. Он работает то на Сахалине, то камчатка. Но есть выхлоп новый Мёрс, квартира в новостройках в Москве. Уважение. Не у всех есть магазины.

Цитата:......так если брат у тебя директор нефте газовой трубы какого ты в кабине живёшь,разве брат не может тёплое место обеспечить или детство в одном месте и как она рамантика всякая,манал я её.