НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47675
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13306
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:07
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Вам этого не понять! вы даже не представляете эту жизнь. Через че проходим , че видим . Я вам туд фотки скидывал. Чемпионат футбола 2018. Освеенцим. Но вы негативно приняли Поэтому желания отпало. Ещё скидывать. А есть тыщи . Вы даже не представляете сколько есть.

[Исправлено: Vit, 03.10.2023 - 21:10]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13306
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:29
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Думаите от хорошей жизни живу в кабине! Ну таки сложилось что больше не че не умею . Но главное не это. У моих детей есть всё. Компы, телефоны,, машина у старшего . А я да жизнь провожу в кабине . Но опять же я столько увидел что вам и не снилось! Я с вами общаюсь. Значит уже я чето смог. )
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13306
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:38
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Блин это небе тёзка! Я карачуну отвечал. Извени. Не туда просто нажал!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13306
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 03.10.23 - 22:46
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Вернёмся к тебе. Гараж. Ты ваще курсе че такое жить на вахтах. В дальнеке. ! У меня брат директор нефти газовых разработка. Он работает то на Сахалине, то камчатка. Но есть выхлоп новый Мёрс, квартира в новостройках в Москве. Уважение. Не у всех есть магазины. .
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
547
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 03.10.23 - 23:06
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вернёмся к тебе. Гараж. Ты ваще курсе че такое жить на вахтах. В дальнеке. ! У меня брат директор нефти газовых разработка. Он работает то на Сахалине, то камчатка. Но есть выхлоп новый Мёрс, квартира в новостройках в Москве. Уважение. Не у всех есть магазины.

......так если брат у тебя директор нефте газовой трубы какого ты в кабине живёшь,разве брат не может тёплое место обеспечить или детство в одном месте и как она рамантика всякая,манал я её.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS