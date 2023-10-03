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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 19:30
#10396
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Цитата:
saba:
я и Марик, да и Вит тоже

Новое поколение подрастает для них это противостояние не имеет смысла. Я одного парня возил, работает на лесопилке, европеец на вид. Всё спрашивал у меня правильно ли он слова произносит, так он их произносил лучше меня.
Ещё есть такой момент. Все же знатоки языка, так и норовят обсмеять, если кто то что то неправильно произнесёт, вот это в корне неправильная вещь.Любого человека нужно только поощрять, тут возможна только политика пряника.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:05
#10397
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Цитата:
saba:
Да и честно сказать проблема остро стоит эта большей частью на форуме стараниями Максафа и частично Эл- починно

Если бы не патрули - проблемы бы вообще не было.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:17
#10398
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Цитата:
maxsaf: Если бы не патрули - проблемы бы вообще не было.
Эти патрули. Незнаю где они? Ищу их ищу, найти не могу! Где, кто. Может мою рожу боятся? ) или привыкли на женщин кидатся в магазах. Кто такие? Незнаю . Уроды проосто
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:27
#10399
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Цитата:
maxsaf:
Да этоо пару типов. На ютуб работают. В реале их нет. Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте. Ну придут они к Марику я сомневаюсь что он сними будет церемонится.так что норм.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:32
#10400
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Цитата:
Vit:
Да этоо пару типов

Зато, судя по каментам под под их видосам, у них пол страны фанатов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:34
#10401
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Цитата:
maxsaf:
На счёт коментов! Щас проблема. Могут и Украина писать. Поэтому и верить не стоит.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9546
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:37
#10402
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Цитата:
Vit:
Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.

Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9546
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:40
#10403
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Цитата:
saba:
Ещё есть такой момент. Все же знатоки языка, так и норовят обсмеять, если кто то что то неправильно произнесёт,

У меня во дворе дети казахи бегали и кричали дяденька посчитай ещё по казахски до 10 видать с моим акцентом очень смешно было. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:42
#10404
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Цитата:
Добринцофф:
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.

Вот именно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:47
#10405
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Цитата:
Добринцофф:
Бер, еке. Тэн это 10. Я могу) а Абайка интересно могет?)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:51
#10406
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Цитата:
таноми52:
А почему был на высоте и почему пал?

Наверное потому, что я судил о нём по мальчику из "Я шагаю по Москве", пал когда вышли ещё первые выпуски"Бесогона", это было ещё по моему до 2014 года. Про род Михалковых я ничего не знаю, посему обывательски судить о нём не могу.Цитата:
таноми52:
Никита Михалков - патриот России, сомнений не вызывает

А вот тут возникает сомнение. Как можно трактовать понятие патриот? Были ли патриотами например декабристы, ведь они пошли против власти России или большевики во главе с Лениным, которые желали поражения царской России в империалистической войне, А кто знает может зреет в массе народа какой нибудь лжеПригожин, который используя пример Емельяна Пугачёва или ЛжеДмитриев будет баламутить народ . И тут не будешь знать кто патриот России, вроде Пригожин тоже против Украины воевал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19771
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:04
#10407
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Цитата:
Vit:
Бер, еке. Тэн это 10. Я могу) а Абайка интересно могет?)

Ну пусть кто нибудь из форумчан подтвердит. А то мне кажется, что Виталя побеждает :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:04
#10408
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Цитата:
Добринцофф:
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.

Каким образом она отпадёт? Ничего не изменится по закону и сейчас Вы должны отвечать на языке обращения и если будет 2 госязыка будет точно так же. Во всяком случае это относится к госслужбе. Ничего не изменится, тогда все должны будут знать 2 языка. А так как 90% казахов худо бедно могут изъясняться на русском языке, опять вся нагрузка по изучению языка выпадет на русскоязычных.Цитата:
Добринцофф:
дети казахи бегали

Это дети,хуже когда взрослые так делают. Один бизнесмен из Москвы основал в Алматы школу по изучению казахского языка, он говорил": если в Италии вы два слова скажете по итальянски, восхищению не будет предела, если в Казахстане вы скажете пару слов по казахски вас все начнут поправлять и говорить, что вы неправильно говорите". А это отталкивает от стремления изучить язык.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:06
#10409
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Тэн Виталий это трубчатый электронагреватель, десять по казахски он.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:09
#10410
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Цитата:
saba:
Блин опозорился . Действительно он это десять.) поэтому и говорю нужен опыт :lol:
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