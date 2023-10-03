Отправлено: - 20:51

таноми52:

А почему был на высоте и почему пал?

таноми52:

Никита Михалков - патриот России, сомнений не вызывает

Цитата:Наверное потому, что я судил о нём по мальчику из "Я шагаю по Москве", пал когда вышли ещё первые выпуски"Бесогона", это было ещё по моему до 2014 года. Про род Михалковых я ничего не знаю, посему обывательски судить о нём не могу.Цитата:А вот тут возникает сомнение. Как можно трактовать понятие патриот? Были ли патриотами например декабристы, ведь они пошли против власти России или большевики во главе с Лениным, которые желали поражения царской России в империалистической войне, А кто знает может зреет в массе народа какой нибудь лжеПригожин, который используя пример Емельяна Пугачёва или ЛжеДмитриев будет баламутить народ . И тут не будешь знать кто патриот России, вроде Пригожин тоже против Украины воевал.