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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 19:30
Цитата:
Новое поколение подрастает для них это противостояние не имеет смысла. Я одного парня возил, работает на лесопилке, европеец на вид. Всё спрашивал у меня правильно ли он слова произносит, так он их произносил лучше меня.
Ещё есть такой момент. Все же знатоки языка, так и норовят обсмеять, если кто то что то неправильно произнесёт, вот это в корне неправильная вещь.Любого человека нужно только поощрять, тут возможна только политика пряника.
saba:
я и Марик, да и Вит тоже
я и Марик, да и Вит тоже
Новое поколение подрастает для них это противостояние не имеет смысла. Я одного парня возил, работает на лесопилке, европеец на вид. Всё спрашивал у меня правильно ли он слова произносит, так он их произносил лучше меня.
Ещё есть такой момент. Все же знатоки языка, так и норовят обсмеять, если кто то что то неправильно произнесёт, вот это в корне неправильная вещь.Любого человека нужно только поощрять, тут возможна только политика пряника.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:05
Цитата:
Если бы не патрули - проблемы бы вообще не было.
saba:
Да и честно сказать проблема остро стоит эта большей частью на форуме стараниями Максафа и частично Эл- починно
Да и честно сказать проблема остро стоит эта большей частью на форуме стараниями Максафа и частично Эл- починно
Если бы не патрули - проблемы бы вообще не было.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:17
Цитата:
maxsaf: Если бы не патрули - проблемы бы вообще не было.Эти патрули. Незнаю где они? Ищу их ищу, найти не могу! Где, кто. Может мою рожу боятся? ) или привыкли на женщин кидатся в магазах. Кто такие? Незнаю . Уроды проосто
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:27
Цитата:
maxsaf:Да этоо пару типов. На ютуб работают. В реале их нет. Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте. Ну придут они к Марику я сомневаюсь что он сними будет церемонится.так что норм.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:32
Цитата:
Зато, судя по каментам под под их видосам, у них пол страны фанатов
Vit:
Да этоо пару типов
Да этоо пару типов
Зато, судя по каментам под под их видосам, у них пол страны фанатов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:34
Цитата:
maxsaf:На счёт коментов! Щас проблема. Могут и Украина писать. Поэтому и верить не стоит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:37
Цитата:
Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Vit:
Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.
Ну придут они к добринцову, да он их ушатает там на месте.
Они же не просто так приходят,а с камерой и при этом ссылаются на закон по которому их обязаны обслужить на государственном языке.
Их же посылали на х... потом ещё и извинятся приходилось.
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:40
Цитата:
У меня во дворе дети казахи бегали и кричали дяденька посчитай ещё по казахски до 10 видать с моим акцентом очень смешно было.
saba:
Ещё есть такой момент. Все же знатоки языка, так и норовят обсмеять, если кто то что то неправильно произнесёт,
Ещё есть такой момент. Все же знатоки языка, так и норовят обсмеять, если кто то что то неправильно произнесёт,
У меня во дворе дети казахи бегали и кричали дяденька посчитай ещё по казахски до 10 видать с моим акцентом очень смешно было.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:42
Цитата:
Вот именно
Добринцофф:
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Вот именно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:47
Цитата:
Добринцофф:Бер, еке. Тэн это 10. Я могу) а Абайка интересно могет?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 20:51
Цитата:
Наверное потому, что я судил о нём по мальчику из "Я шагаю по Москве", пал когда вышли ещё первые выпуски"Бесогона", это было ещё по моему до 2014 года. Про род Михалковых я ничего не знаю, посему обывательски судить о нём не могу.Цитата:
А вот тут возникает сомнение. Как можно трактовать понятие патриот? Были ли патриотами например декабристы, ведь они пошли против власти России или большевики во главе с Лениным, которые желали поражения царской России в империалистической войне, А кто знает может зреет в массе народа какой нибудь лжеПригожин, который используя пример Емельяна Пугачёва или ЛжеДмитриев будет баламутить народ . И тут не будешь знать кто патриот России, вроде Пригожин тоже против Украины воевал.
таноми52:
А почему был на высоте и почему пал?
А почему был на высоте и почему пал?
Наверное потому, что я судил о нём по мальчику из "Я шагаю по Москве", пал когда вышли ещё первые выпуски"Бесогона", это было ещё по моему до 2014 года. Про род Михалковых я ничего не знаю, посему обывательски судить о нём не могу.Цитата:
таноми52:
Никита Михалков - патриот России, сомнений не вызывает
Никита Михалков - патриот России, сомнений не вызывает
А вот тут возникает сомнение. Как можно трактовать понятие патриот? Были ли патриотами например декабристы, ведь они пошли против власти России или большевики во главе с Лениным, которые желали поражения царской России в империалистической войне, А кто знает может зреет в массе народа какой нибудь лжеПригожин, который используя пример Емельяна Пугачёва или ЛжеДмитриев будет баламутить народ . И тут не будешь знать кто патриот России, вроде Пригожин тоже против Украины воевал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:04
Цитата:
Ну пусть кто нибудь из форумчан подтвердит. А то мне кажется, что Виталя побеждает
Vit:
Бер, еке. Тэн это 10. Я могу) а Абайка интересно могет?)
Бер, еке. Тэн это 10. Я могу) а Абайка интересно могет?)
Ну пусть кто нибудь из форумчан подтвердит. А то мне кажется, что Виталя побеждает
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:04
Цитата:
Каким образом она отпадёт? Ничего не изменится по закону и сейчас Вы должны отвечать на языке обращения и если будет 2 госязыка будет точно так же. Во всяком случае это относится к госслужбе. Ничего не изменится, тогда все должны будут знать 2 языка. А так как 90% казахов худо бедно могут изъясняться на русском языке, опять вся нагрузка по изучению языка выпадет на русскоязычных.Цитата:
Это дети,хуже когда взрослые так делают. Один бизнесмен из Москвы основал в Алматы школу по изучению казахского языка, он говорил": если в Италии вы два слова скажете по итальянски, восхищению не будет предела, если в Казахстане вы скажете пару слов по казахски вас все начнут поправлять и говорить, что вы неправильно говорите". А это отталкивает от стремления изучить язык.
Добринцофф:
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Нужно 2 государственных языка казахский и русский тогда и проблема отпадёт сама собой.
Каким образом она отпадёт? Ничего не изменится по закону и сейчас Вы должны отвечать на языке обращения и если будет 2 госязыка будет точно так же. Во всяком случае это относится к госслужбе. Ничего не изменится, тогда все должны будут знать 2 языка. А так как 90% казахов худо бедно могут изъясняться на русском языке, опять вся нагрузка по изучению языка выпадет на русскоязычных.Цитата:
Добринцофф:
дети казахи бегали
дети казахи бегали
Это дети,хуже когда взрослые так делают. Один бизнесмен из Москвы основал в Алматы школу по изучению казахского языка, он говорил": если в Италии вы два слова скажете по итальянски, восхищению не будет предела, если в Казахстане вы скажете пару слов по казахски вас все начнут поправлять и говорить, что вы неправильно говорите". А это отталкивает от стремления изучить язык.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:06
Тэн Виталий это трубчатый электронагреватель, десять по казахски он.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 21:09
Цитата:
saba:Блин опозорился . Действительно он это десять.) поэтому и говорю нужен опыт
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