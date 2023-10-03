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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 17:58
#10381
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Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный? :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13292
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:02
#10382
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Цитата:
Эл-починно:

Согласен. Акрос и Кайрат. Это из официально тех кто общается на форуме. Врзсожно Саба. Сабыр. Возможно я скоро присоеденюсь. Возможно я буду первый русский - украинец который выучил казахский язык. Думаю тема.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13292
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:07
#10383
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Цитата:
Эл-починно: Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?
Я уже сто раз предлагал что если будем смешивать язык то так быстрей выучим .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:32
#10384
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Цитата:
Vit:
Чтоб при встречи с Абайкой не смог лицом в грязь упать)

Главное, чтобы Абайка сам в грязь лицом не упал, никто из форумчан не подтвердил даже, что он хотя бы разговорным владеет. Сам поди два слова связать не может, а требует.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13292
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:37
#10385
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Цитата:
maxsaf:
Ну как бы тоже вариант. Я Абайки скажу кал калай, а он не сможет ответить. тогда я победил)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:37
#10386
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Цитата:
abaika95:
челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал и английский и французский выучил

Ну французский я успешно забыл, за ненадобностью, а английский с полным погружением в среду лет пять минимум надо, чтобы свободно общаться не на бытовом уровне, а по работе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:41
#10387
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Цитата:
Vit:
Ну как бы тоже вариант. Я Абайки скажу кал калай, а он не сможет ответить. тогда я победил)

Даже если он ответит "Рахмет, жаксы" это же не показатель, это примерно мой уровень знания казахского, между 0 и 1. Ты с ним новости сядь слушать по радио, пусть переводит ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:44
#10388
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Цитата:
Эл-починно:
Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?

И дизайн в цвет флага СССР. Наверное "ждут" кого-то :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:45
#10389
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Цитата:
Vit:
Врзсожно Саба. Сабыр.

Саба ещё не доучил, телик плохо понимает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:46
#10390
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Цитата:
abaika95:
своим это кому?

Своим это своим. Ты своему 111 хоть раз сказал, чтобы он казахский учил? Я ему уже раз 100 наверное сказал. Отказывается. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19767
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:51
#10391
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Цитата:
abaika95:
госслужащему, продавцу, маркетологу итд необходимо знать два языка хотя бы на разговорном уровне чтобы понять что от него хочет клиент и чтобы ответить ему

Ну не было у меня таких клиентов. Если бы хоть один пришел, с деньгами - я бы гугл переводчик включил, и мы бы спокойно пообщались. Но не было таких клиентов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2469
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:52
#10392
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Цитата:
maxsaf:

Я кстати "базовый" английский по Задорнову учил - теперь знаю разницу между sorry и excuse me :lol:
И казахский базовый знаю, вперёд и назад. :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13292
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 19:00
#10393
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Иностранцы вы чет градус подымаите. Мы тут живём.. Нам реално нужно знать. Например мне стыдно! Они знаю а я не знаю . Это не правильно.
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