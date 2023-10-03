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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 17:58
Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:02
Цитата:
Согласен. Акрос и Кайрат. Это из официально тех кто общается на форуме. Врзсожно Саба. Сабыр. Возможно я скоро присоеденюсь. Возможно я буду первый русский - украинец который выучил казахский язык. Думаю тема.
Эл-починно:
Согласен. Акрос и Кайрат. Это из официально тех кто общается на форуме. Врзсожно Саба. Сабыр. Возможно я скоро присоеденюсь. Возможно я буду первый русский - украинец который выучил казахский язык. Думаю тема.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:07
Цитата:
Эл-починно: Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?Я уже сто раз предлагал что если будем смешивать язык то так быстрей выучим .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:32
Цитата:
Главное, чтобы Абайка сам в грязь лицом не упал, никто из форумчан не подтвердил даже, что он хотя бы разговорным владеет. Сам поди два слова связать не может, а требует.
Vit:
Чтоб при встречи с Абайкой не смог лицом в грязь упать)
Чтоб при встречи с Абайкой не смог лицом в грязь упать)
Главное, чтобы Абайка сам в грязь лицом не упал, никто из форумчан не подтвердил даже, что он хотя бы разговорным владеет. Сам поди два слова связать не может, а требует.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:37
Цитата:
maxsaf:Ну как бы тоже вариант. Я Абайки скажу кал калай, а он не сможет ответить. тогда я победил)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:37
Цитата:
Ну французский я успешно забыл, за ненадобностью, а английский с полным погружением в среду лет пять минимум надо, чтобы свободно общаться не на бытовом уровне, а по работе.
abaika95:
челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал и английский и французский выучил
челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал и английский и французский выучил
Ну французский я успешно забыл, за ненадобностью, а английский с полным погружением в среду лет пять минимум надо, чтобы свободно общаться не на бытовом уровне, а по работе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:41
Цитата:
Даже если он ответит "Рахмет, жаксы" это же не показатель, это примерно мой уровень знания казахского, между 0 и 1. Ты с ним новости сядь слушать по радио, пусть переводит
Vit:
Ну как бы тоже вариант. Я Абайки скажу кал калай, а он не сможет ответить. тогда я победил)
Ну как бы тоже вариант. Я Абайки скажу кал калай, а он не сможет ответить. тогда я победил)
Даже если он ответит "Рахмет, жаксы" это же не показатель, это примерно мой уровень знания казахского, между 0 и 1. Ты с ним новости сядь слушать по радио, пусть переводит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:44
Цитата:
И дизайн в цвет флага СССР. Наверное "ждут" кого-то
Эл-починно:
Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?
Интересно, почему НГ не перейдёт на государственный?
И дизайн в цвет флага СССР. Наверное "ждут" кого-то
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:45
Цитата:
Саба ещё не доучил, телик плохо понимает.
Vit:
Врзсожно Саба. Сабыр.
Врзсожно Саба. Сабыр.
Саба ещё не доучил, телик плохо понимает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:46
Цитата:
Своим это своим. Ты своему 111 хоть раз сказал, чтобы он казахский учил? Я ему уже раз 100 наверное сказал. Отказывается.
abaika95:
своим это кому?
своим это кому?
Своим это своим. Ты своему 111 хоть раз сказал, чтобы он казахский учил? Я ему уже раз 100 наверное сказал. Отказывается.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:51
Цитата:
Ну не было у меня таких клиентов. Если бы хоть один пришел, с деньгами - я бы гугл переводчик включил, и мы бы спокойно пообщались. Но не было таких клиентов.
abaika95:
госслужащему, продавцу, маркетологу итд необходимо знать два языка хотя бы на разговорном уровне чтобы понять что от него хочет клиент и чтобы ответить ему
госслужащему, продавцу, маркетологу итд необходимо знать два языка хотя бы на разговорном уровне чтобы понять что от него хочет клиент и чтобы ответить ему
Ну не было у меня таких клиентов. Если бы хоть один пришел, с деньгами - я бы гугл переводчик включил, и мы бы спокойно пообщались. Но не было таких клиентов.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 18:52
Цитата:
Я кстати "базовый" английский по Задорнову учил - теперь знаю разницу между sorry и excuse me
И казахский базовый знаю, вперёд и назад.
maxsaf:
Я кстати "базовый" английский по Задорнову учил - теперь знаю разницу между sorry и excuse me
И казахский базовый знаю, вперёд и назад.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 19:00
Иностранцы вы чет градус подымаите. Мы тут живём.. Нам реално нужно знать. Например мне стыдно! Они знаю а я не знаю . Это не правильно.
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