Отправлено: - 18:37

abaika95:

челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал и английский и французский выучил

Цитата:Ну французский я успешно забыл, за ненадобностью, а английский с полным погружением в среду лет пять минимум надо, чтобы свободно общаться не на бытовом уровне, а по работе.