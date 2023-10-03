Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
«Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 65
|Зарегистрированные пользователи: Андрей Скиба
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать