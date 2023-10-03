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≡ «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47674
«Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
Отправлено: 03.10.23 - 17:54
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Бухгалтеры ТОО "Шаруа" пришли на работу в офис, который находится на окраине Костаная (ул. Узкоколейная, 51) и обнаружили, что проживавшая на территории предприятия дворняжка Бублик пропала. Посмотрели записи видеокамер и нашли виновника.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
34
«Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали за убийство собаки в Костанае. Очевидцы не согласны с принятой мерой
Отправлено: 03.10.23 - 17:54
#1
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
138
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 03.10.23 - 18:52
#2
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Спецпрепарат и дротик кто этому ветврачу дал?! Запрет уже есть, закуп закрыт, по отчётам остатки дротиков, препаратов кто-то сверял? Прокуратура ау! Или у них неучтенные препараты остались?!! Как так?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
138
Re: «Выезжал по жалобе жителей» - Сотрудника ветстанции наказали...
Отправлено: 03.10.23 - 18:53
#3
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Машина, бензин чехня, ПРЕПАРАТ И СПЕЦСРЕДСТВА откуда?
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