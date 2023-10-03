Re: В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более...

Отправлено: - 18:45

Кто проклял этот город, почему никто ничего не понимает, в том что происходит? Сидит аульский выходец и предлагает выделить ещё 50 тысяч участков под Кустанаем? Город итак разросся Заречный, Затоболовка, Мичурино, Дружба и Красный партизан, куда ещё?