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В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более 60 000 человек. Как ее сократить?
В очереди на участки под ИЖС в Костанайской области - более 60 000 человек. Как ее сократить?
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