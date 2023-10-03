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490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47674
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 13:03
Куаныш Спанов обвинялся в том, что выписал водителям два протокола за меньшие нарушения, чем они совершили. За это два раза брал взятки: 3000 тенге и 4000 тенге. Вину он полностью признал.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26063
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:03
А где, он возьмёт столько денег?
На штраф. Честный полицейский...
На штраф. Честный полицейский...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1298
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:07
Весьма гуманно
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:08
Я так понял что он шёл на встречу водителям и уменьшал большой штраф на маленький. Значит не было злого умысла.. И выше его походу подставили свои же. Кто ему давал взятку? Свой же. И сразу его поймал. Жаль сотрудника. Попался на ровном месте
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:21
У меня был случай, я пересёк сплошную линию. Ну а че я тоже не без греха, ошибся. Меня сразу же остановили. Пришлось разводить на месте иначе лишение прав на 6 месяцев. Сотрудники не стали жеско наказывать. Пошли на встречу. Спасибо им. Это было не в нашей области если че. К человеку что в статье не относится.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4853
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 15:26
Цитата:
Я тоже часто попадаю, особенно за превышение на трассе ( ехать то далеко, если все правила соблюдать, то везде опоздаешь).
Когда меня останавливают у меня у них всегда два вопроса: - " есть варианты решить, вопрос по другому..."; и если это не срабатывает, то как в игре миллионеров: - "....звонок другу.."
Vit:
я тоже не без греха, ошибся.
я тоже не без греха, ошибся.
Я тоже часто попадаю, особенно за превышение на трассе ( ехать то далеко, если все правила соблюдать, то везде опоздаешь).
Когда меня останавливают у меня у них всегда два вопроса: - " есть варианты решить, вопрос по другому..."; и если это не срабатывает, то как в игре миллионеров: - "....звонок другу.."
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1298
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 15:36
Цитата:
Да,запишут такое "решение" и поедешь на зону.. Надо молча "уронить" купюру и ехать дальше.
ACROS:
есть варианты решить, вопрос по другому
есть варианты решить, вопрос по другому
Да,запишут такое "решение" и поедешь на зону.. Надо молча "уронить" купюру и ехать дальше.
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 15:47
Цитата:
Сабыр: Да,запишут такое "решение" и поедешь на зону.. Надо молча "уронить" купюру и ехать дальшеНе получается молча. Надо торговаться. Мы же в Азии живём. Тут любят что б торговатся. А так они могут обидется если мало " Уронил". и тогда действительно поедешь на зону)
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 16:00
Цитата:
Сабыр:Ну торговатся тоже нужно с умением. Внимательно слушать что тебе говорят. Они ещё те психологи. Их учат этому. Но это с годами приходит распознавать подставу или нет. Этого сотрудника явно подставили. Целенаправлено . Просто так не бывает. Уронил ты или нет купюру. Тут чисто его здали.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 298
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 16:47
Комментарий проходит проверку.
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 18:30
Тенкиш. Так че там написал.? Уже два часа на модерации.. На меня че то? Бандит? Тогда не че не получится! У тебя дома телевизор стоит который я привёз! 10 лет назад. Вышел с Москвы с завода. Меня две машины подрезали и остановили. Отмечайся говорят. Я ржу. Вы че щеглы я вас щас положу всех я в Москве как дома. .
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 546
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 18:39
Цитата:
Vit:
Меня две машины подрезали и остановили. Отмечайся говорят. Я ржу. Вы че щеглы я вас щас положу всех я в Москве как дома. .
Меня две машины подрезали и остановили. Отмечайся говорят. Я ржу. Вы че щеглы я вас щас положу всех я в Москве как дома. .
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 18:42
Цитата:
родом из Шанхая2022:Почему такой смелый ? Брат в Москве очень серьёзный парень. Мне есть кем прикрытся . Мне эти нарики не проблема.
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