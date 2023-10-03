Отправлено: - 15:47

Сабыр: Да,запишут такое "решение" и поедешь на зону.. Надо молча "уронить" купюру и ехать дальше

Цитата:Не получается молча. Надо торговаться. Мы же в Азии живём. Тут любят что б торговатся. А так они могут обидется если мало " Уронил".и тогда действительно поедешь на зону)