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≡ 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47672
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 13:03
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Куаныш Спанов обвинялся в том, что выписал водителям два протокола за меньшие нарушения, чем они совершили. За это два раза брал взятки: 3000 тенге и 4000 тенге. Вину он полностью признал.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26063
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:03
#1
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А где, он возьмёт столько денег?
На штраф. Честный полицейский... :-o
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1298
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:07
#2
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Весьма гуманно :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:08
#3
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Я так понял что он шёл на встречу водителям и уменьшал большой штраф на маленький. Значит не было злого умысла.. И выше его походу подставили свои же. Кто ему давал взятку? Свой же. И сразу его поймал. Жаль сотрудника. Попался на ровном месте
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 13:21
#4
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У меня был случай, я пересёк сплошную линию. Ну а че я тоже не без греха, ошибся. Меня сразу же остановили. Пришлось разводить на месте иначе лишение прав на 6 месяцев. Сотрудники не стали жеско наказывать. Пошли на встречу. Спасибо им. Это было не в нашей области если че. К человеку что в статье не относится.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4853
Re: 490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о...
Отправлено: 03.10.23 - 15:26
#5
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Цитата:
Vit:
я тоже не без греха, ошибся.


Я тоже часто попадаю, особенно за превышение на трассе ( ехать то далеко, если все правила соблюдать, то везде опоздаешь).
Когда меня останавливают у меня у них всегда два вопроса: - " есть варианты решить, вопрос по другому..."; и если это не срабатывает, то как в игре миллионеров: - "....звонок другу.."
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1298
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 15:36
#6
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Цитата:
ACROS:
есть варианты решить, вопрос по другому

Да,запишут такое "решение" и поедешь на зону.. Надо молча "уронить" купюру и ехать дальше.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 15:47
#7
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Цитата:
Сабыр: Да,запишут такое "решение" и поедешь на зону.. Надо молча "уронить" купюру и ехать дальше
Не получается молча. Надо торговаться. Мы же в Азии живём. Тут любят что б торговатся. А так они могут обидется если мало " Уронил". :lol: и тогда действительно поедешь на зону)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
Отправлено: 03.10.23 - 16:00
#8
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Цитата:
Сабыр:
Ну торговатся тоже нужно с умением. Внимательно слушать что тебе говорят. Они ещё те психологи. Их учат этому. Но это с годами приходит распознавать подставу или нет. Этого сотрудника явно подставили. Целенаправлено . Просто так не бывает. Уронил ты или нет купюру. Тут чисто его здали.
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