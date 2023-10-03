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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 692 из 692«1...690691692
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:27
#10366
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Цитата:
abaika95:
он базовый казахский знает

А ты проверял? По какой методике?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:28
#10367
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Цитата:
abaika95:
даже два слова не мог выучить

Мог ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:30
#10368
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Цитата:
abaika95:
что я марика?)

Жалеешь, жалко его ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:36
#10369
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Цитата:
maxsaf:
А, "своим" достаточно только "йа" и "жок" уметь отвечать?

своим это кому?
ты вот кому свой? канадцам? нет
украинцам? нет
даже россиянам нет
так по какому критерию ты "своих" определяешь и обозначаешь здесь?
Цитата:
maxsaf:
А где критерий, кому сколько знать положено?

чем больше твоя сфера заточена на общение с клиентом тем лучше тебе необходимо знать язык
бухгалтеру в конторе вообще можно быть немым
его работа в компе
госслужащему, продавцу, маркетологу итд необходимо знать два языка хотя бы на разговорном уровне чтобы понять что от него хочет клиент и чтобы ответить ему
никто не требовал от тебя знания литературного языка
но ты поленился и разговорный изучить
решил что английский тебе нужнее там у тебя челюсть срочно заработала в нужную сторону)))
вот и ответ
Цитата:
maxsaf:
Поуехали видать, да? без замены

ты внимательно читаешь ответы? такое ощущение что ты сам с собой общаешься постоянно
перечитай еще раз
ну ка повтори что я выше написал ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:39
#10370
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Цитата:
maxsaf:
А ты проверял?


Цитата:
maxsaf:
Мог

Цитата:
maxsaf:
Жалеешь, жалко его



тебя жалею только
челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал
и английский и французский выучил чтобы клиентов двуязычно обслуживать
молодец ниче не скажешь, видать там спрос по строже на работе был в плане языка да?))

[Исправлено: abaika95, 03.10.2023 - 11:40]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:33
#10371
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Да надо учить. Я согласен с Абайкой. В принцепе он не сложный. В основном все русские знают казахские слова. Просто не хватает опыта в разговорной речи.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:41
#10372
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Цитата:
maxsaf:
Знаешь как удобно хотя бы дежурные фразы знать. Заходишь в какой нибудь офис и заряжаешь сотрудникам че нибудь на казахском. Они сразу к тебе по-другому относятся, улыбаются.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3574
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:43
#10373
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Цитата:
abaika95:
два факта конкретно показывающих скотство и мелочность никитки


"в мемуарах данелии..."
То есть, с чьих-то слов (неизвестно, что и как, на самом деле, было сказано, но подано было именно так!) ты уверился в скотстве и мелочности "никитки"?
И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!

Цитата:
[b]abaika95
и фильмы у него так себе причем все
я пересмотрел недавно-ну муть несусветная


:lol: "Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"

[Исправлено: таноми52, 03.10.2023 - 12:44]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:51
#10374
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Утомлены солнцем нормальный фильм трогательный. Первая часть которая.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 15:24
#10375
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Цитата:
Vit:
. Заходишь в какой нибудь офис и заряжаешь сотрудникам че нибудь на казахском. Они сразу к тебе по-другому относятся, улыбаются

ага особенно когда весь офис русский))) Цитата:
таноми52:
"в мемуарах данелии..." То есть, с чьих-то слов

сравнив два жизненных пути
данелия более последователен и адекватен
а талантлив раз в 100Цитата:
таноми52:
И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!

вот с 19 и до сегодняшнего дня все выходки михалкова как раз и показывают что данелия в мемуарах не врал Цитата:
таноми52:
"Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"

я хотел убедить себя что михалков гений
думал что дудь в нем там разглядел?
в итоге понял что дудь просто мало насмотренный человек
и муть типа рабы любви и неоконченной пьесы с закосим на европейских артхаусников и тарковского для него вверх интеллектуализма когда как тот же герман точнее и шедевральнее Цитата:
Vit:
Утомлены солнцем нормальный фильм трогательный. Первая часть которая.

комдив котов друг сталина
к нему приставлен бывший белый офицер который сейчас агент нквд
сталин лицом в торте
порнуха какаято в целом в духе 90ых
фильм прямо шел для западного зрителя показать смотрите какие у нас идиоты в 30ые жили
западному зрителю понравилось
вопрос только в другом
михалкову ради оскаров можно было сталина обсирать получатся а фильму "смерть сталина" нельзя?
опять же никита непоследователен оказался
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13280
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 15:28
#10376
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Цитата:
abaika95:
Не я немного другими глазами этот фильм смотрел. Ты с политическим оттенком. Я сердцем. Душой про придательство друзей, на что они способны. Мне на Сталина в этом фильме пофиг.
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