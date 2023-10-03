Отправлено: - 15:24

Vit:

. Заходишь в какой нибудь офис и заряжаешь сотрудникам че нибудь на казахском. Они сразу к тебе по-другому относятся, улыбаются

таноми52:

"в мемуарах данелии..." То есть, с чьих-то слов

таноми52:

И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!

таноми52:

"Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"

Vit:

Утомлены солнцем нормальный фильм трогательный. Первая часть которая.

Цитата:ага особенно когда весь офис русский))) Цитата:сравнив два жизненных путиданелия более последователен и адекватена талантлив раз в 100Цитата:вот с 19 и до сегодняшнего дня все выходки михалкова как раз и показывают что данелия в мемуарах не врал Цитата:я хотел убедить себя что михалков генийдумал что дудь в нем там разглядел?в итоге понял что дудь просто мало насмотренный человеки муть типа рабы любви и неоконченной пьесы с закосим на европейских артхаусников и тарковского для него вверх интеллектуализма когда как тот же герман точнее и шедевральнее Цитата:комдив котов друг сталинак нему приставлен бывший белый офицер который сейчас агент нквдсталин лицом в тортепорнуха какаято в целом в духе 90ыхфильм прямо шел для западного зрителя показать смотрите какие у нас идиоты в 30ые жилизападному зрителю понравилосьвопрос только в другоммихалкову ради оскаров можно было сталина обсирать получатся а фильму "смерть сталина" нельзя?опять же никита непоследователен оказался