Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:27
Цитата:
А ты проверял? По какой методике?)
abaika95:
он базовый казахский знает
он базовый казахский знает
А ты проверял? По какой методике?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:28
Цитата:
Мог
abaika95:
даже два слова не мог выучить
даже два слова не мог выучить
Мог
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:30
Цитата:
Жалеешь, жалко его
abaika95:
что я марика?)
что я марика?)
Жалеешь, жалко его
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:36
Цитата:
своим это кому?
ты вот кому свой? канадцам? нет
украинцам? нет
даже россиянам нет
так по какому критерию ты "своих" определяешь и обозначаешь здесь?
Цитата:
чем больше твоя сфера заточена на общение с клиентом тем лучше тебе необходимо знать язык
бухгалтеру в конторе вообще можно быть немым
его работа в компе
госслужащему, продавцу, маркетологу итд необходимо знать два языка хотя бы на разговорном уровне чтобы понять что от него хочет клиент и чтобы ответить ему
никто не требовал от тебя знания литературного языка
но ты поленился и разговорный изучить
решил что английский тебе нужнее там у тебя челюсть срочно заработала в нужную сторону)))
вот и ответ
Цитата:
ты внимательно читаешь ответы? такое ощущение что ты сам с собой общаешься постоянно
перечитай еще раз
ну ка повтори что я выше написал ?
maxsaf:
А, "своим" достаточно только "йа" и "жок" уметь отвечать?
А, "своим" достаточно только "йа" и "жок" уметь отвечать?
своим это кому?
ты вот кому свой? канадцам? нет
украинцам? нет
даже россиянам нет
так по какому критерию ты "своих" определяешь и обозначаешь здесь?
Цитата:
maxsaf:
А где критерий, кому сколько знать положено?
А где критерий, кому сколько знать положено?
чем больше твоя сфера заточена на общение с клиентом тем лучше тебе необходимо знать язык
бухгалтеру в конторе вообще можно быть немым
его работа в компе
госслужащему, продавцу, маркетологу итд необходимо знать два языка хотя бы на разговорном уровне чтобы понять что от него хочет клиент и чтобы ответить ему
никто не требовал от тебя знания литературного языка
но ты поленился и разговорный изучить
решил что английский тебе нужнее там у тебя челюсть срочно заработала в нужную сторону)))
вот и ответ
Цитата:
maxsaf:
Поуехали видать, да? без замены
Поуехали видать, да? без замены
ты внимательно читаешь ответы? такое ощущение что ты сам с собой общаешься постоянно
перечитай еще раз
ну ка повтори что я выше написал ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 11:39
Цитата:
Цитата:
Цитата:
тебя жалею только
челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал
и английский и французский выучил чтобы клиентов двуязычно обслуживать
молодец ниче не скажешь, видать там спрос по строже на работе был в плане языка да?))
[Исправлено: abaika95, 03.10.2023 - 11:40]
maxsaf:
А ты проверял?
А ты проверял?
Цитата:
maxsaf:
Мог
Мог
Цитата:
maxsaf:
Жалеешь, жалко его
Жалеешь, жалко его
тебя жалею только
челюсть не работала у человека а тут срочно заработала как в канаду переехал
и английский и французский выучил чтобы клиентов двуязычно обслуживать
молодец ниче не скажешь, видать там спрос по строже на работе был в плане языка да?))
[Исправлено: abaika95, 03.10.2023 - 11:40]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:33
Да надо учить. Я согласен с Абайкой. В принцепе он не сложный. В основном все русские знают казахские слова. Просто не хватает опыта в разговорной речи.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:41
Цитата:
maxsaf:Знаешь как удобно хотя бы дежурные фразы знать. Заходишь в какой нибудь офис и заряжаешь сотрудникам че нибудь на казахском. Они сразу к тебе по-другому относятся, улыбаются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3574
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:43
Цитата:
"в мемуарах данелии..."
То есть, с чьих-то слов (неизвестно, что и как, на самом деле, было сказано, но подано было именно так!) ты уверился в скотстве и мелочности "никитки"?
И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!
Цитата:
"Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"
[Исправлено: таноми52, 03.10.2023 - 12:44]
abaika95:
два факта конкретно показывающих скотство и мелочность никитки
два факта конкретно показывающих скотство и мелочность никитки
"в мемуарах данелии..."
То есть, с чьих-то слов (неизвестно, что и как, на самом деле, было сказано, но подано было именно так!) ты уверился в скотстве и мелочности "никитки"?
И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!
Цитата:
[b]abaika95
и фильмы у него так себе причем все
я пересмотрел недавно-ну муть несусветная
и фильмы у него так себе причем все
я пересмотрел недавно-ну муть несусветная
"Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"
[Исправлено: таноми52, 03.10.2023 - 12:44]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 12:51
Утомлены солнцем нормальный фильм трогательный. Первая часть которая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14110
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 15:24
Цитата:
ага особенно когда весь офис русский))) Цитата:
сравнив два жизненных пути
данелия более последователен и адекватен
а талантлив раз в 100Цитата:
вот с 19 и до сегодняшнего дня все выходки михалкова как раз и показывают что данелия в мемуарах не врал Цитата:
я хотел убедить себя что михалков гений
думал что дудь в нем там разглядел?
в итоге понял что дудь просто мало насмотренный человек
и муть типа рабы любви и неоконченной пьесы с закосим на европейских артхаусников и тарковского для него вверх интеллектуализма когда как тот же герман точнее и шедевральнее Цитата:
комдив котов друг сталина
к нему приставлен бывший белый офицер который сейчас агент нквд
сталин лицом в торте
порнуха какаято в целом в духе 90ых
фильм прямо шел для западного зрителя показать смотрите какие у нас идиоты в 30ые жили
западному зрителю понравилось
вопрос только в другом
михалкову ради оскаров можно было сталина обсирать получатся а фильму "смерть сталина" нельзя?
опять же никита непоследователен оказался
Vit:
. Заходишь в какой нибудь офис и заряжаешь сотрудникам че нибудь на казахском. Они сразу к тебе по-другому относятся, улыбаются
. Заходишь в какой нибудь офис и заряжаешь сотрудникам че нибудь на казахском. Они сразу к тебе по-другому относятся, улыбаются
ага особенно когда весь офис русский))) Цитата:
таноми52:
"в мемуарах данелии..." То есть, с чьих-то слов
"в мемуарах данелии..." То есть, с чьих-то слов
сравнив два жизненных пути
данелия более последователен и адекватен
а талантлив раз в 100Цитата:
таноми52:
И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!
И на всю его оставшуюся жизнь (тогда ему было 19 лет)!
вот с 19 и до сегодняшнего дня все выходки михалкова как раз и показывают что данелия в мемуарах не врал Цитата:
таноми52:
"Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"
"Главное- убедить себя, остальные подтянутся!"
я хотел убедить себя что михалков гений
думал что дудь в нем там разглядел?
в итоге понял что дудь просто мало насмотренный человек
и муть типа рабы любви и неоконченной пьесы с закосим на европейских артхаусников и тарковского для него вверх интеллектуализма когда как тот же герман точнее и шедевральнее Цитата:
Vit:
Утомлены солнцем нормальный фильм трогательный. Первая часть которая.
Утомлены солнцем нормальный фильм трогательный. Первая часть которая.
комдив котов друг сталина
к нему приставлен бывший белый офицер который сейчас агент нквд
сталин лицом в торте
порнуха какаято в целом в духе 90ых
фильм прямо шел для западного зрителя показать смотрите какие у нас идиоты в 30ые жили
западному зрителю понравилось
вопрос только в другом
михалкову ради оскаров можно было сталина обсирать получатся а фильму "смерть сталина" нельзя?
опять же никита непоследователен оказался
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.10.23 - 15:28
Цитата:
abaika95:Не я немного другими глазами этот фильм смотрел. Ты с политическим оттенком. Я сердцем. Душой про придательство друзей, на что они способны. Мне на Сталина в этом фильме пофиг.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать