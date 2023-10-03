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490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
490 000 тенге штрафа за два протокола - Приговор по делу о взятке вынесли бывшему полицейскому в суде Костаная
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