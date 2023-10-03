НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47672
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 14:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Еще раз напомню о том, что некоторые строительные компании получали разрешения и застраивали внутри микрорайонов, - сказал Кумар Аксакалов. - Где-то выкупали землю, где-то меняли целевое назначение.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4853
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 14:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://На основании чего//

Один только вопрос: - где вы все раньше были ??
И раньше кто давал разрешение: - такой же аким, только с другой фамилии- кулагины, садвакасовы, архимедовы и прочии.

[Исправлено: ACROS, 03.10.2023 - 15:00]
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
370
Re: "Запрещаю точечную застройку!" - Проверить...
Отправлено: 03.10.23 - 14:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кумар, что стал акимом города? Или Марат бордюры, цветочки, деревья, а Кумар стройки, заводы, пароходы? Кто ля областью руководит, Шапито какое-то.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1298
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 14:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Кумар, что стал акимом города?

Ага,тоже удивило. Или это такой месендж в массы,ребята я тут всё решаю и всё через меня ;-)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1298
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 14:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
где вы все раньше были ?

Раньше он был в Петропавловске и там такая же история. Кому клоунаду играем? :lol:
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
136
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 14:57
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне все больше импонирует нынешний аким области, (не реклама :lol: ) если все поручения до логического завершения доведёт, буду считать его лучшим акимом области за последние несколько десятилетий

[Исправлено: ОГПУ, 03.10.2023 - 14:58]
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13279
Re: "Запрещаю точечную застройку!" - Проверить...
Отправлено: 03.10.23 - 15:09
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наверно это не должно зависить от одного человека. Есть же всякие ГОСТы, снипы, стандарты которые должны все придерживается. А так сегодня наш запретил, завтра другой разрешил)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2465
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 15:13
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области

Да не с фирм, а с акимата и землевладения и нужно начинать. Там и корни искать. Оттуда наверняка и фирмы "растут" 8-)
Профайл
maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
5
"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области
Отправлено: 03.10.23 - 15:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его логике все что до него выдавалось это незаконно, а теперь мы посмотрим. Если так судить, то всем архитекторам и земельщикам, проектировщикам и экспертизе нужно напрячься, потому как после проверок будут найдены (назначены) виновные. А кто возместит затраты застройщикам, которые получили документы? Почему каждый новый руководитель начинает самоутверждаться через угрозы проверок?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS