"Запрещаю точечную застройку!" - Проверить документы строительных фирм потребовал аким Костанайской области

Отправлено: - 15:28

По его логике все что до него выдавалось это незаконно, а теперь мы посмотрим. Если так судить, то всем архитекторам и земельщикам, проектировщикам и экспертизе нужно напрячься, потому как после проверок будут найдены (назначены) виновные. А кто возместит затраты застройщикам, которые получили документы? Почему каждый новый руководитель начинает самоутверждаться через угрозы проверок?